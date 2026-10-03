Ronaldo lässt für ungestörte Shoppingtouren Malls schließen

Einkaufen wie ein König: Cristiano Ronaldo (41) soll in Saudi-Arabien einen Luxus genießen, von dem andere Kunden nur träumen können. Wie die dänische Zeitung B.T. berichtet, wurden in dem Königreich bereits mehrfach komplette Einkaufszentren für alle übrigen Besucher geschlossen, damit der Fußballstar gemeinsam mit seiner Partnerin Georgina Rodríguez (32) und den Kindern ungestört bummeln kann. Die exklusiven Einkäufe werden demnach komplett in seinen Familienalltag in Saudi-Arabien integriert – völlig ungestört von neugierigen Blicken, Drängeleien oder gezückten Smartphones. Der Grund für diesen enormen Aufwand liegt auf der Hand: Der Portugiese zählt zu den absoluten Weltstars und kann keinen Fuß vor die Tür setzen, ohne belagert zu werden. Ein ganz normaler, entspannter Ausflug in ein Einkaufszentrum ist für ihn und seine Liebsten schlichtweg undenkbar.

Seit seinem Transfer zu Al-Nassr im Jahr 2023 hat Cristiano Ronaldo seinen Lebensmittelpunkt mit der Familie nach Saudi-Arabien verlegt. Dort streicht er ein geschätztes Jahresgehalt von umgerechnet rund 268 Millionen Euro ein. Dieses astronomische Einkommen ermöglicht dem fünffachen Vater, der in seinem eigenen Wohnzimmer geheiratet hat, ein Leben, das sich fast komplett hinter verschlossenen Türen abspielt. Die exklusiven, temporären Schließungen der Malls dienen genau dazu, ihm und seinen Liebsten abseits der Fanmassen ein Stück private Normalität zu schenken. Wie groß der Andrang um CR7 tatsächlich ist, zeigte sich laut B.T. auch auf Reisen mit der portugiesischen Nationalmannschaft. Bei einem damaligen Aufenthalt in Skandinavien versammelten sich sowohl in Kopenhagen als auch im schwedischen Malmö Anhänger, die versuchten, einen Blick auf den Sportler zu erhaschen. Ein gewöhnlicher Stadtbummel ist für den Profi damit praktisch ausgeschlossen.

Genauso exklusiv wie seine Einkäufe ist auch die Unterkunft der Familie in Saudi-Arabien. Nach ihrem Umzug nach Riad residierten alle zunächst im Ritz-Carlton, wo sie eine zweistöckige Königssuite gemietet hatten. Sogar Ronaldos Entourage und weitere Verwandte kamen in der Luxusabsteige unter. Mittlerweile hat die Familie das Hotel verlassen und bewohnt ein Anwesen, das der Verein ihr bereitstellt – gelegen im absoluten Nobelviertel Al-Muhammadiyah. Einblicke in das luxuriöse Anwesen gibt seine Partnerin in der Netflix-Serie "I Am Georgina", in der sie die Zuschauer durch die Familienresidenz führt. Damit ist das Immobilienportfolio in dem Land offenbar noch nicht erschöpft: Der Fußballer soll zusätzlich in weitere Luxusobjekte in Saudi-Arabien investiert und unter anderem Anwesen am Roten Meer erworben haben.

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Imago Cristiano Ronaldo, Fußballstar

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Imago Cristiano Ronaldo, Juli 2010

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Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez im September 2024