So lebt "Verity"-Star Josh Hartnett mit seiner Frau und Kids

Josh Hartnett (48) hat dem Trubel von Hollywood schon lange den Rücken gekehrt. Gemeinsam mit seiner Frau Tamsin Egerton (37) und den vier gemeinsamen Kindern lebt der Schauspieler auf einem kleinen Bauernhof in der englischen Grafschaft Hampshire. In der Frühstückssendung This Morning gewährte er nun einen seltenen Einblick in das Familienleben – und machte deutlich, dass es dort alles andere als ruhig zugeht. "Wir haben vier Kinder, also ist viel los", erzählte er über den Alltag auf dem Hof. Während seine Familie seinen Tagesablauf bestimmt, sind öffentliche Auftritte und Pressetermine für Josh inzwischen die Ausnahme. Entsprechend ungewohnt sei die Interviewsituation im Rahmen seiner Promotour für "Verity" für ihn gewesen. "Mein Leben ist mein Familienleben, und hin und wieder komme ich heraus und mache so etwas wie das hier – was für mich eine solche Anomalie ist, und ich bin ein bisschen nervös", gestand er in der Sendung. Der Rückhalt seiner Liebsten helfe ihm jedoch dabei, heute deutlich gelassener mit solchen Momenten umzugehen als noch früher.

Zum Leben auf dem Land gehören neben den Kindern auch Hunde, Ziegen und Hühner. Besonders schätzt Josh, dass sich in seiner Nachbarschaft niemand für seinen Promistatus interessiert und er Beruf und Privatleben klar voneinander trennen kann. Der Umzug nach England war für den Schauspieler eine bewusste Entscheidung. "Ich wollte einfach nicht, dass mein Leben von meiner Arbeit verschlungen wird", erklärte er 2024 im Gespräch mit The Guardian. Schon auf dem Höhepunkt seines Ruhms hatte er sich zeitweise in seine Heimat Minnesota zurückgezogen und eine 18-monatige Drehpause eingelegt. Auch heute wählt er Projekte danach aus, dass sie ihn nicht zu lange von der Familie fernhalten. Von einer groß geplanten Hollywood-Auszeit will er trotzdem nichts wissen: "Ich habe eigentlich keine größeren geplanten Pausen eingelegt, ich habe einfach Kinder bekommen", stellte er gegenüber Yahoo! Entertainment klar.

Kennengelernt hatten sich Josh und die britische Schauspielerin Tamsin Egerton 2011 bei Dreharbeiten, bei denen sie ein Ehepaar spielten. Obwohl beide zu diesem Zeitpunkt anderweitig vergeben waren, bemerkten sie ihre gegenseitige Zuneigung. 2015 kam ihr erstes Kind zur Welt, 2017 folgte das zweite. Während der Schwangerschaft mit dem dritten Nachwuchs machten die beiden Hampshire 2019 dauerhaft zu ihrem Zuhause. 2021 gaben sie sich im Old Marylebone Town Hall in London das Jawort – in einem Raum, der lediglich zwölf Personen Platz bot. Bis Februar 2024 war die Familie schließlich um ein viertes Kind gewachsen. Die Kinder sind heute zwischen zwei und elf Jahre alt, ihre Namen halten die Eltern aus der Öffentlichkeit heraus. Wie sehr die Familie seine Prioritäten verändert hat, fasste Josh gegenüber The Guardian zusammen: "Mit vier Kindern hat man so viel zu tun. In gewisser Weise passiert weniger. Aber es passiert mehr von den wichtigen Dingen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Hartnett im August 2024 in Madrid

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Hartnett und Tamsin Egerton

Anzeige Anzeige

Jeff Spicer/Getty Images for Stella Artois Tamsin Egerton and Josh Hartnett