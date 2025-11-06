"Bin glücklich": Bernhard Bettermann ist wieder vergeben

Bernhard Bettermann (60) strahlte kürzlich bei der Premierenfeier seines Theaterstücks "Schuhe, Taschen, Männer" in der Münchner Komödie im Bayerischen Hof – und das lag nicht nur am Applaus. Der Schauspieler, bekannt aus der Serie "In aller Freundschaft", ist wieder vergeben. Auf die Frage nach seinem Beziehungsstatus sagte Bernhard dem Magazin Bunte: "Ich bin momentan richtig glücklich." Zuletzt wurde er mehrmals in Leipzig in Begleitung einer attraktiven Frau gesichtet.

Details zu der Frau an seiner Seite behielt Bernhard jedoch für sich. Über das Verlieben sprach er aber erstaunlich offen. "Auf eine behutsame, erwachsene Art, es ist mehr so ein Herantasten", erklärte er Bunte. Und weiter: "Man kann ja in jedem Alter die Liebe auf den ersten Blick erleben, doch das ist selten. Wenn man jünger ist, verliebt man sich häufiger – und dann ist es meist schnell wieder vorbei, das ist jedenfalls meine Erfahrung." Passend dazu erzählt sein neues Bühnenstück von später Liebe und den Hürden, die damit einhergehen.

Bernhards letzte bekannte Beziehung mit der Schauspielerin Mimi Fiedler (50) endete 2017, nachdem das Paar drei Jahre zusammen war und sich sogar verlobt hatte. Zuvor war er über zwei Jahrzehnte mit der Schweizer Schauspielerin Sabina Schneebeli verheiratet. Nach einer vorübergehenden Trennung wagte das Paar 2009 einen Neuanfang, der allerdings 2014 endgültig scheiterte. Aus dieser Ehe gingen zwei gemeinsame Söhne hervor.

Imago Sheryl Shepard, Bernhard Bettermann und Sabrina Ascacibar bei der Premiere "Schuhe, Taschen, Männer" im Bayerischen Hof in München, 23. Oktober 2025

Andrea Kathrin Loewig, Bernhard Bettermann, Dieter Bellmann und Thomas Rühmann

Andreas Rentz/Getty Images Bernhard Bettermann and Mimi Fiedler bei "Stepping Out" in Köln