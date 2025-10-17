Droht Bernhard Bettermanns "In aller Freundschaft"-Abschied?

Auftritt mit Ansage: Bernhard Bettermann (60) macht seinen Fans deutlich, wie es um seine Zukunft bei "In aller Freundschaft" steht. Beim Deutschen Schauspielpreis erklärte der Schauspieler, dass er der Serie erhalten bleibt und sich kein Abschied aus der Sachsenklinik anbahne. "Ich werde der Familie nicht untreu. Ich werde immer wieder auftauchen. Solange es die Sachsenklinik gibt, wird es auch den Dr. Stein geben", betonte er gegenüber Bunte. Die Sorge, ob der beliebte TV-Arzt bald aussteigt, verneinte der 60-Jährige damit klar. Gleichzeitig machte Bernhard aber ebenso deutlich, dass er neue Wege gehen will und dafür Platz in seinem Kalender braucht.

Denn kürzertreten tut der Publikumsliebling schon seit dem vergangenen Jahr: Statt früherer 72 stehen für die Dreharbeiten nur noch 30 Tage im Jahr im Terminplan. Dass er dennoch präsent bleibt, unterstrich Bernhard bei dem Branchenevent noch einmal. Er fügte hinzu: "Ich möchte einfach den Raum haben, noch ein paar andere Sachen erleben zu dürfen. Dieses Jahr spiele ich zum Beispiel fünfmal Theater. Ich komme vom Theater und möchte dort wieder ein Stück weit hin", erklärte er. Für die treue "In aller Freundschaft"-Gemeinde bedeutet das weniger, aber weiterhin regelmäßige Auftritte von Dr. Stein – und neben dem Serien-Set wartet die Bühne, die für den gelernten Theatermann nie an Reiz verloren hat.

Privat ist Bernhard zweifacher Vater. Mit seiner Ex-Frau Sabina Schneebeli hat er die Söhne Tim und Luca, zu denen er ein gutes Verhältnis pflegt. Sein Sohn Tim, ebenfalls Schauspieler, war 2023 in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen und trat damit in die Fußstapfen seines berühmten Vaters. Bernhard unterstützte diese Entscheidung voller Stolz, warnte jedoch gegenüber Bunte auch vor den Herausforderungen der Schauspielerei: "Man kann warnen, man muss realistisch sein, was diesen Beruf angeht, aber an sich ist er wunderbar."

Imago Bernhard Bettermann während der 75. Internationalen Filmfestspiele in Berlin 2025.

Thomas Rühmann, Andrea Kathrin Loewig und Bernhard Bettermann am Set der ARD-Serie

Getty Images Bernhard Bettermann uns sein Sohn Tim Bettermann während der 65. Berlinale in Berlin 2015.