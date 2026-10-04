Anne Hathaway verrät ihr wichtigstes Learning als Mama

Bei der New Yorker Premiere ihres Films "Verity" sprach Anne Hathaway (43) über eine der wohl wichtigsten Erkenntnisse, die sie durch das Muttersein gewonnen hat. Im Gespräch mit einer selbst schwangeren Reporterin von Extra erklärte die Schauspielerin, wie erstaunlich viel man selbst dann bewältigen könne, wenn die eigenen Kräfte eigentlich längst erschöpft seien. Gleichzeitig betonte sie, dass Mutterschaft für sie keineswegs nur mit Müdigkeit und schlaflosen Nächten verbunden sei. "Und ich will nicht dafür plädieren, dass Mutterschaft nur daraus und nur aus Erschöpfung besteht, aber es ist einfach eine so erstaunliche Reise, auf der man entdeckt, woraus man gemacht ist, wisst ihr?", sagte sie dem Format. Ihre persönliche Entwicklung beschrieb Anne vor allem als inneres Wachstum: Seit sie Mutter sei, habe sich ihre Geduld vergrößert – ebenso ihre Nachsicht mit sich selbst und mit anderen Menschen. Freude und Liebe hätten ihr Leben nachhaltig bereichert. "Es gibt einfach keine Möglichkeit, wie es mein Leben nicht beeinflusst und verbessert hätte", betonte sie.

Im selben Interview zog die "Verity"-Darstellerin außerdem einen Vergleich zu dem Jahr 2016, in dem sie zum ersten Mal Mutter wurde. Auch über Schwangerschaft und Elternschaft werde heute wesentlich offener gesprochen als noch zu der Zeit, als Anne ihr erstes Kind bekam. Erfahrungen würden häufiger geteilt und nicht mehr so stark als etwas betrachtet, das hinter verschlossenen Türen bleiben müsse. Besonders den offeneren Austausch unter Frauen empfindet Anne als positive Entwicklung. Diese neue Offenheit beschränke sich jedoch nicht nur auf sie: Gegenüber Extra erzählte sie von einem Mann, der sich intensiv mit der Schwangerschaft seiner Partnerin und den damit verbundenen Herausforderungen auseinandergesetzt habe. "Vielleicht erleben wir gerade einen kulturellen Wandel, bei dem es mehr Bewusstsein gibt, weniger von diesem 'Das sind Dinge, die hinter verschlossenen Türen passieren', und vielleicht einfach mehr von 'Das ist etwas, über das wir uns als menschliche Erfahrung miteinander verbinden können'", erklärte die Schauspielerin, wie OK! berichtet.

Anne selbst erwartet derzeit ihr drittes Kind mit ihrem Ehemann Adam Shulman (45). Das Paar ist bereits Eltern von zwei Söhnen: Jonathan kam 2016 zur Welt, Jack folgte im Jahr 2019. Über die erneute Familienplanung hatte die Schauspielerin zuvor bereits offen gesprochen. Wegen ihres Alters seien sie und Adam mit sehr niedrigen Erwartungen an die Möglichkeit eines dritten Kindes herangegangen. Stattdessen entschieden sich die beiden, die kommende Zeit ohne feste Pläne auf sich zukommen zu lassen. Anne machte ihre dritte Schwangerschaft im Juni 2026 öffentlich. Bei einem späteren Auftritt erzählte sie, wie überrascht und zugleich glücklich sie und ihr Mann über die Nachricht gewesen seien.

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Getty Images Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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Getty Images Anne Hathaway spricht bei der Disney Entertainment Showcase auf der D23 in Anaheim, 14. August 2026

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei der 12th Breakthrough Prize Ceremony, 2026

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