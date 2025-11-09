Ex-Dschungelkönigin Brigitte Nielsen verrät ihr Glücksrezept

Brigitte Nielsen (62) überrascht ihre Fans mit einer bald schon alltäglichen Geste: Bei einem Event in einem Nürnberger Einrichtungshaus präsentierte sich der internationale Kult-Star an der Seite des Maklers Marcel Remus (39), der seine neue Bettwäsche-Kollektion vorstellte. Elegant und strahlend zog die gebürtige Dänin alle Blicke auf sich und bewies, dass sie trotz ihres bewegten Lebenswegs nichts von ihrer Aura eingebüßt hat. "Ich nehme nichts als selbstverständlich, lebe jeden Tag, als wäre es mein letzter", sagte sie im Gespräch mit der Bild und verriet, dass sie besonders durch ihre Familie täglich Energie tankt.

Privates steht bei Brigitte Nielsen an erster Stelle, vor allem Tochter Frida, die vor sieben Jahren das Licht der Welt erblickte. "Sie ist meine Prinzessin und bereichert mein Leben", schwärmt sie. Auch wenn Brigitte bereits Mutter von vier Söhnen ist, erfüllte sich mit Frida ein lang gehegter Herzenswunsch, der sie in den späten 50ern noch einmal richtig auf Trab hält. Durch diese späten Mutterfreuden hat sich ihre Sicht auf das Leben stark zum Positiven verändert, wie sie erzählt. An ihrer Seite steht seit 2006 stets ihr Ehemann Mattia Dessi (47), mit dem sie sich ein Leben fernab der großen Hollywood-Bühne aufgebaut hat.

Obwohl sie von Marbella aus inzwischen einen ruhigeren Lebensstil pflegt, blickt das einstige Model gern auf die wilden 80er Jahre zurück. Eine Zeit der exzessiven Kommunikation, wie sie es beschreibt: "Damals hat man miteinander gesprochen, gelacht, getanzt." Der Kontrast zu heutigen smartphone-dominierenden Essensrunden scheint sie zu betrüben. Dennoch sieht Nielsen die Vergangenheit nicht durch eine rosarote Brille. Nach beruflichem und persönlichem Absturz rappelte sie sich mit eiserner Entschlossenheit wieder auf. Mit ihrer lockeren Art, fließenden Deutschkenntnissen und ihrem Humor konnte sie etwa im RTL-Dschungelcamp 2012 punkten und erneut einen Kultstatus als eine der vielen Dschungelköniginnen und -könige in Deutschland erreichen. Heute steht sie für Lebensfreude, Risikobereitschaft und Optimismus – immer bereit für den nächsten Tanz, sei es mit ihrer Tochter in den eigenen vier Wänden oder vor einer neuen Herausforderung.

Anzeige Anzeige

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen mit Tochter Frida, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen mit ihrem Mann Mattia Dessi im Juli auf Instagram