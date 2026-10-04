Dakota Johnson verrät: Taylor Swift ist ihre "Therapeutin"

Dakota Johnson (37) hat ihren 37. Geburtstag auf eine etwas andere Art gefeiert: Sie moderierte in der Nacht zum Sonntag bereits zum dritten Mal Saturday Night Live. Während ihres Eröffnungsmonologs bekam die Schauspielerin überraschend Unterstützung von ihrer engen Freundin Taylor Swift (36). Vor dem Publikum stellte Dakota die Sängerin scherzhaft als ihre "buchstäbliche Therapeutin" vor. Taylor wollte diese Bezeichnung allerdings nicht einfach so stehen lassen. "Ich bin nicht deine Therapeutin", machte Taylor deutlich. Dann erklärte sie: "Du tauchst einmal pro Woche mit einer leeren Flasche Wein bei mir zu Hause auf und fragst, ob ich etwas möchte." Danach lässt sich Dakota auf ihre Couch fallen und erzählt ihr alles, während Taylor gelegentlich lediglich mit "Verdammt, das ist verrückt" reagiert.

Dakota ließ das Argument nicht gelten und fragte scherzhaft: "Ist das keine Therapeutin?" Ganz ohne Fürsorge enden die Abende offenbar dennoch nicht. Wenn die Schauspielerin zu später Stunde begeistert eine Übernachtung ankündigt, versorgt Taylor sie mit einem Elektrolytgetränk. Anschließend bringt der Sicherheitsdienst der Sängerin Dakota nach Hause. Auch ihr Liebesleben wurde in ihrem Monolog nicht geschont. Nach zwei öffentlichen Trennungen von Musikern witzelte Dakota, dass sie nun auf der Suche nach einem dritten Musiker sei. Dakota Johnson und Taylor Swift verbindet schon seit etwa zehn Jahren eine tiefe Freundschaft. Bereits 2016 besuchten sie zusammen ein Konzert, ihre privaten Treffen hielten sie danach jedoch lange weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Mittlerweile gehen sie mit ihrer Freundschaft wesentlich öffentlicher um. Erst wenige Tage vor dem gemeinsamen Auftritt war Dakota bei den MTV Video Music Awards an Taylors Seite zu sehen und sorgte für viel Gesprächsstoff. Dort überreichte sie ihr den erstmals vergebenen Artist Director Award, bevor sich beide herzlich auf der Bühne umarmten. Inzwischen arbeiten die Freundinnen auch zusammen: Dakota spielt neben Colin Farrell (50) in Taylors Musikvideo zum Song "Patient Zero" mit. "Es war, als wären wir zehnjährige Mädchen, die herumrennen und spielen. Es hat einfach Spaß gemacht", schilderte Dakota. Bei ihren Treffen sprechen die beiden aber nicht nur über ihr Liebesleben. Offenbar teilen sie auch ein Faible für Kriminalfälle. "Wir reden viel über alles auf diesem Planeten. Bei vielem davon geht es um True Crime", erzählte Dakota bei BBC Radio 1.

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Getty Images Dakota Johnson bei der New-York-Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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Getty Images Taylor Swift und Dakota Johnson bei den MTV Video Music Awards, September 2026

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Getty Images Colin Farrell bei der UK-Premiere von "The Killing of a Sacred Deer" beim BFI London Film Festival 2017

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