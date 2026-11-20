Die 60. CMA Awards haben mit einem bewegenden Moment begonnen: Lainey Wilson (34) erinnerte als Gastgeberin am Mittwochabend in der Bridgestone Arena in Nashville an Dolly Parton (†80), die im August verstorben war. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, sprach die Musikerin nicht nur über die Countryikone, sondern griff auch zum Mikrofon. Gemeinsam mit Vince Gill stimmte sie einen von Dollys größten Hits an: "I Will Always Love You". Auf der riesigen Leinwand hinter dem Duo erschien dabei ein Schwarz-Weiß-Foto der Sängerin. Zahlreiche Gäste sangen aus voller Kehle mit und mussten zwischendurch sichtlich mit den Tränen kämpfen. Auch Taylor Swift (36) wurde im Publikum gezeigt und wirkte von dem Moment sichtlich ergriffen. Bei so viel Gefühl reichte offenbar nicht jedem Promi ein einziges Taschentuch.

Bereits vor dem gemeinsamen Auftritt hatte Lainey deutlich gemacht, welchen Stellenwert Dolly für sie und viele andere Menschen hatte: "Dolly gab uns Hoffnung. Dolly schenkte uns Freude. Dolly gab uns ihr Herz", sagte die Sängerin laut Daily Mail auf der Bühne. Zum Ende ihrer Ansprache richtete sie einen Dank direkt an die Verstorbene. "Und nun ist unser Tennessee-Engel bei den Engeln. Dolly, danke für alles, was du uns bedeutet hast, und wir werden dich immer lieben", so Lainey. Doch nicht nur auf der Bühne war Dolly an diesem Abend präsent. Ihre Nichte Danielle sorgte auf ihre ganz eigene Art für einen besonderen Gänsehautmoment. Sie erschien in einem weiß-goldenen Kleid, das eigentlich für ihre Tante entworfen worden war. Dolly hatte die Robe zwar noch anprobiert, konnte sie aber nicht mehr zu dem geplanten Anlass tragen.

Dolly Parton war am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren nach einem kurzen, privat gehaltenen Kampf gegen Krebs gestorben. Wie ihre Vertreter mitteilten, war die Sängerin im Vanderbilt-Ingram Cancer Center von ihren Angehörigen umgeben. Bereits einen Tag vor der Preisverleihung hatte Lainey in der Sendung "Good Morning America" über die Verstorbene gesprochen. Keine Ehrung könne angemessen erfassen, was Dolly für die Countrymusik, für die Welt und auch für sie persönlich bedeutet habe, erklärte sie dort. Aus ihrem großen Vorbild sei mit der Zeit nämlich auch eine Freundin geworden. Besonders wichtig war der Sängerin dabei Dollys menschliche Seite: "Am Ende des Tages sprachen sie nicht darüber, wie viele Grammys sie gewonnen hatte, wie viele Auszeichnungen sie bekommen hatte und wie viele CMA Awards sie besaß. Sie sprachen darüber, was für ein Mensch sie war, und ich denke, wir alle sollten genau danach streben", sagte Lainey laut Just Jared.

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Getty Images Vince Gill und Lainey Wilson treten bei den Country Music Association Awards in Nashville gemeinsam auf

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Instagram / laineywilson Dolly Parton und Lainey Wilson lächeln in die Kamera.

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