Königin Camillas Hündin knabbert gern an Frauchens Schuhwerk

In Königin Camillas (79) Haushalt lebt seit einiger Zeit eine zuckersüße Unruhestifterin: Hündin Moley hat offenbar eine Vorliebe für das royale Schuhwerk ihrer Besitzerin entwickelt. Die Jack-Russell-Mischlingsdame knabbert heimlich an den Schuhen der 79-Jährigen herum – doch das scheint die Königin eher zu amüsieren als zu ärgern. "Sie ist sehr frech", beschrieb Camilla ihren Vierbeiner bei der Sandringham Flower Show laut The Times und fügte lachend hinzu: "Ich glaube, ich habe nur noch einen Schuh!" Öffentlich vorgestellt hatte die Königin ihren tierischen Neuzugang erstmals im Mai 2025. Adoptiert hat sie die zuvor gerettete Hündin über "Battersea Dogs & Cats Home", eine britische Tierschutzorganisation, deren Schirmherrin Camilla bereits seit 2017 ist. Auch der ungewöhnliche Name der kleinen Hündin hat eine persönliche Geschichte: Moley erinnerte Camilla optisch an einen kleinen Maulwurf – auf Englisch "mole" – und bekam deshalb ihren besonderen Rufnamen.

Einige Zeit nach der Adoption kehrte die Königin an den Ort zurück, an dem sie ihre Hündin kennengelernt hatte: Im Tierheim eröffnete sie einen neuen Garten, wo zur Erinnerung an die besondere Vermittlungsgeschichte sogar einer der Wege nach Moley benannt wurde. Mit einem Jack-Russell-Mischling hat sich Camilla einen durchaus temperamentvollen Begleiter ins Haus geholt: Hunde dieser Art gelten als intelligent und sehr umtriebig, aber auch als besonders treue Begleiter. Gleichzeitig brauchen sie viel Auslastung: Neben klassischen Spaziergängen freuen sich Terrier besonders über geistige Auslastung wie Training, Suchspiele oder Hundesportarten wie Agility. Auch der ausgeprägte Jagdinstinkt sollte bei der Rasse nicht unterschätzt werden: Jack-Russell-Terrier sind dafür bekannt, andere Tiere wie Katzen oder Vögel leidenschaftlich gern zu jagen. Angeknabberte Schuhe dürften da beinahe noch zu den harmloseren Eigenheiten zählen.

Für Camilla hatte Moleys Einzug auch eine emotionale Bedeutung. Im November 2024 war ihre geliebte Hündin Beth gestorben, die über Jahre an der Seite der Königin gelebt hatte. Wie eng die Bindung zwischen den beiden war, zeigte sich spätestens bei der Krönungszeremonie: In Camillas Kleid war damals die Silhouette der kleinen Beth eingestickt. Die Liebe zu Hunden teilt die Königin glücklicherweise mit ihrem Ehemann König Charles III. (77) – besonders Jack-Russell-Terrier haben es dem Königspaar angetan. Charles' Tierliebe knüpft zudem an eine lange Familientradition an. Seine Mutter, Königin Elizabeth II., war für ihre außergewöhnlich enge Verbindung zu ihren Corgis bekannt. Die britische Hunderasse begleitete die Monarchin über Jahrzehnte hinweg und wurde zu einem festen Bestandteil ihres öffentlichen Bildes.

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Imago Königin Camilla mit ihrem Hund Moley im Juli 2025

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Shona Williams / The Royal Household / Instagram Königin Camilla zeigt ihren neuen Welpen Moley

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Getty Images Königin Camilla im Juli 2022 in London