Maurice Dziwak bei Promi-BB: Das macht den Realitystar aus

Maurice Dziwak (28) zieht 2026 bei Promi Big Brother ein und stellt sich gemeinsam mit weiteren prominenten Kandidatinnen und Kandidaten dem Alltag unter der ständigen Beobachtung zahlreicher Kameras. Für den gebürtigen Oberhausener ist das längst kein Sprung ins kalte Wasser mehr: Seit seinem TV-Debüt im Jahr 2021 hat er sich durch zahlreiche bekannte Formate der deutschen Realityszene gearbeitet. Mit seiner direkten und streitbaren Art entwickelte er sich dabei zu einem der auffälligsten Gesichter des Genres. Selbst bezeichnet er sich gerne als "Löwe" – und genau diesen Ehrgeiz möchte er nun auch im Haus des großen Bruders unter Beweis stellen. Wer die vergangenen Jahre im Realityfernsehen verfolgt hat, dürfte an seinem Namen ohnehin kaum vorbeigekommen sein. Sein Weg zum Publikumsliebling führte dabei über eine ganze Reihe prominenter Stationen, auf die Promiflash nun zurückblickt.

Seinen Einstieg ins Fernsehen feierte Maurice 2021 bei der Datingshow Love Island, wo er erstmals vor laufenden Kameras auf Partnersuche ging. Wenig später folgte Are You The One? – Reality Stars in Love. Der große Durchbruch gelang ihm schließlich 2023: Gemeinsam mit seiner heutigen Ex-Freundin Ricarda Raatz (34) zog er ins Sommerhaus der Stars ein und erreichte damit ein noch größeres Publikum. Danach ging es nahezu nahtlos weiter – Kampf der Realitystars, das Dschungelcamp, Forsthaus Rampensau Germany, The 50 und Promis unter Palmen gehörten zu seinen weiteren Stationen. Dabei zogen sich bestimmte Eigenschaften durch seine Auftritte: großer Ehrgeiz, offene Konfrontationen mit seinen Mitstreitern, hitzige Auseinandersetzungen und eine sehr direkte Art zu kommunizieren. Diese Mischung lieferte immer wieder Gesprächsstoff.

Bevor Maurice seine TV-Karriere startete, sah sein Alltag noch deutlich anders aus. Er begann ein Studium, das er später abbrach, und verdiente sein Geld unter anderem als Barkeeper. Geboren wurde er am 21. Juni 1998 in Oberhausen. Abseits der Shows ist der Realitystar mit seiner Frau Leandra verheiratet und hat mit ihr gemeinsam zwei Kinder – einen Sohn und eine Tochter. Die 14. Staffel von "Promi Big Brother" startet im Oktober 2026 und steht unter einem neuen Motto: Die Bewohnerinnen und Bewohner ziehen diesmal in den Garten des großen Bruders ein. Maurice' Teilnahme gehört zu den bereits offiziell bestätigten Besetzungen der Staffel. Ob er auch dort sein Temperament unter Beweis stellt oder sich von einer ruhigeren Seite zeigt, werden die Zuschauerinnen und Zuschauer täglich auf Sat.1 und Joyn um 20:15 Uhr mitverfolgen können. Zusätzlich gibt es einen 24-Stunden-Livestream auf Joyn.

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Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidat Maurice Dziwak 2026

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Amazon MGM Studios Maurice Dziwak und Umut Tekin streiten bei "The 50" 2026

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Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Tochter, 2026