Prinzessin Charlotte könnte einen besonderen Titel bekommen

Auf Prinzessin Charlotte (11) wartet eines Tages womöglich eine der geschichtsträchtigsten Ehren der britischen Krone: der Titel Princess Royal (76). Diese Auszeichnung steht traditionell der ältesten Tochter des jeweils regierenden Königs oder der Königin zu. Damit rückt die elfjährige Tochter von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) in den Fokus für diese Würde. Ein Selbstläufer ist die Ernennung jedoch nicht. Zunächst müsste ihr Vater den britischen Thron besteigen. Erst als König könnte William überhaupt darüber entscheiden, ob er seiner Tochter diesen besonderen Titel verleiht. Und selbst dann gibt es eine weitere Hürde: Die Würde kann nur dann vergeben werden, wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht bereits von einer anderen Prinzessin getragen wird. Derzeit ist das jedoch der Fall – denn Prinzessin Anne trägt aktuell den Titel Princess Royal.

Die Auszeichnung wird traditionell auf Lebenszeit vergeben. Solange Prinzessin Anne lebt, ist der Titel für jede andere Prinzessin blockiert – selbst wenn William zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Thron sitzen sollte. Doch auch nach dem Ableben der aktuellen Trägerin wandert der Titel nicht automatisch an die nächste Generation weiter. Eine klassische Vererbung gibt es nicht, weshalb die Entscheidung über eine Neuvergabe einzig bei einem künftigen König William läge. Als erstgeborene und einzige Tochter des Thronfolgers bringt Prinzessin Charlotte zumindest alle historischen Voraussetzungen für diese Sonderrolle mit. Ob und wann sie den Titel aber tatsächlich tragen wird, lässt sich aufgrund dieser Vergaberegeln derzeit nicht sagen.

Ihr Platz in der Thronfolge ist ohnehin fest zementiert: Nach ihrem Vater William und ihrem älteren Bruder George (13) belegt Charlotte den dritten Rang. Während George als Erstgeborener in der Thronfolge vor ihr steht, nimmt Charlotte, die vor allem die Rolle als Unterstützerin einnehmen soll, den Platz direkt hinter ihm ein. Eine ähnliche Konstellation gibt es auch im spanischen Königshaus: Dort folgt Infantin Sofía (19) ihrer älteren Schwester Kronprinzessin Leonor (20) in der Thronfolge. Die beiden jungen Royals aus Großbritannien und Spanien verbindet zudem mehr als nur ihre vergleichbare Position in der Familie: Charlotte und Sofía sind über gemeinsame Vorfahren wie Königin Victoria miteinander verwandt.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seiner Tochter Prinzessin Charlotte

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