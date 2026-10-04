So denkt Ricki Lake heute über den Suizid ihres Ex-Mannes

Ricki Lake hat über ein Thema gesprochen, das sie sonst nur selten öffentlich anspricht: den Suizid ihres Ex-Mannes Christian Evans. Wie Page Six berichtet, saß sie in der am Mittwoch ausgestrahlten Ausgabe von "Watch What Happens Live with Andy Cohen" gemeinsam mit Mary Cosby aus "The Real Housewives of Salt Lake City" vor der Kamera. Die Realitydarstellerin hatte mit dem Tod ihres Sohnes Robert Jr. (†23) einen schweren Verlust erlebt. Daraufhin stellte Ricki einen Bezug zwischen dem Schicksal ihrer Gesprächspartnerin und ihrem eigenen Verlust her. "Auch ich bin jemand, der mit Verlust sehr vertraut ist. Ich habe meinen Mann vor fast zehn Jahren verloren", sagte sie in der Sendung. An Mary gerichtet fügte sie hinzu: "Und in der Öffentlichkeit wieder aufstehen und das durchstehen zu müssen, ist wirklich ein Beweis für dich und deine Stärke."

In der Show zollte Ricki ihrer Sitznachbarin großen Respekt: Diese gehe mit dem Tod ihres Sohnes "mit so viel Anmut" um. Durch ihre Offenheit helfe sie anderen Menschen, die ebenfalls trauern – damit leiste sie "wirklich einen Dienst". Die Schauspielerin betonte außerdem: "Es ist eine Ehre, heute Abend hier bei dir zu sein." Christian Evans war 2017 im Alter von 45 Jahren durch Suizid gestorben. Bei dem Schmuckdesigner war zuvor eine bipolare Störung diagnostiziert worden. Die beiden hatten sich durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt und führten seit 2010 eine Beziehung. Im August 2011 verlobten sie sich, 2012 gaben sie sich heimlich das Jawort. Obwohl ihre Beziehung im Jahr 2014 endete, blieb die enge Verbindung zwischen den beiden bis zu seinem Tod bestehen. Damals schrieb Ricki auf Instagram: "Schweren Herzens teile ich mit, dass mein geliebter Seelenverwandter Christian Evans verstorben ist. Die Welt verstand diesen Mann nicht, aber ich tat es. Er ist seinem lebenslangen Kampf mit der bipolaren Störung erlegen."

Bereits im Jahr 2024 berichtete die Moderatorin im Rahmen einer Veranstaltung davon, wie sie versucht hatte, ihren damaligen Partner während dessen psychischer Krise zu unterstützen. "Ich weiß, dass er unter Depressionen litt und große Schmerzen hatte. Wir waren vier Jahre zusammen, bevor er seinen ersten psychotischen Zusammenbruch hatte. Es war fast schockierender, mitanzusehen, wie er sich in einen anderen Menschen verwandelte, als sein letztendlicher Tod", erklärte sie laut Page Six. "Ich habe große Anstrengungen unternommen, um ihn zu retten; ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um ihn zu einem Arzt zu bringen und ihm Hilfe zu verschaffen, und es war wirklich schwierig." Auch nach ihrer Hochzeit mit Ross Burningham im Januar 2022 hielt sie die Erinnerung an Christian aufrecht. Anlässlich seines fünften Todestages postete sie gemeinsame Fotos von ihnen auf Instagram: "Er war und ist weiterhin mein größter Lehrer. Ich bin eine viel bessere Version meiner selbst, weil er mich so tief geliebt hat." Sie betonte, dass sie Christian sehr vermissen werde und sein Andenken heute und jeden Tag ehren werde.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Ricki Lake im März 2010

Imago Mary Cosby bei der Reunion zu "The Real Housewives of Salt Lake City", Februar 2024

Getty Images Ricki Lake, TV-Persönlichkeit