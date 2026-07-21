Ricki Lake feiert ihr Facelift mit Vorher-Nachher-Vergleich

Zwei Jahre nach ihrem großen Schönheitseingriff zieht Ricki Lake ein zufriedenes Fazit – und das ganz öffentlich. Die Schauspielerin veröffentlichte auf Instagram neue Vorher-Nachher-Fotos, um den zweiten Jahrestag ihres Facelifts zu feiern. "Alles Gute zum 2-jährigen Jubiläum für mich. Ja, vor zwei Jahren hatte ich ein Facelift", schrieb die 57-Jährige in ihrem Post. Konkret ließ sie einen sogenannten Deep-Plane-Lift im Bereich Untergesicht und Hals durchführen, zusätzlich zu einer milden CO2-Laserbehandlung. Ihren Chirurgen Dr. Allen Foulad lobte sie dabei in den höchsten Tönen.

Als Auslöser für den Eingriff nannte Ricki einen deutlichen Gewichtsverlust. "Ich habe im Laufe eines Jahres 18 Kilogramm abgenommen und mochte die überschüssige Haut nicht, die unterhalb meines Kinns hing", erklärte sie offen. Die Haut hätte sich von allein nicht mehr gestrafft, weshalb sie sich für die Operation entschied – eine Entscheidung, die sie nicht bereut. In ihrer Instagram-Bildergalerie teilte sie Vorher-nachher-Vergleiche aus verschiedenen Phasen, darunter auch aktuelle Selfies ohne Make-up sowie Fotos mit ihrem Arzt. Ihre Bildunterschrift schloss sie mit Hashtags wie "#Transparency", "#SelfLove" und "#Grateful" ab.

Schon zum einjährigen Jubiläum des Eingriffs hatte Ricki auf Instagram offen Bilanz gezogen und den Schritt als "eine der besten Entscheidungen, die ich je für mich getroffen habe" bezeichnet. Die Moderatorin ist seit Jahren bekannt dafür, ihren Körper und seinen Wandel unverblümt in der Öffentlichkeit zu thematisieren. Ihren Gewichtsverlust erzielte sie nach eigenen Angaben durch eine strikte Keto-Diät, intermittierendes Fasten, tägliche Wanderungen mit Gewichtsweste und Pilates. Darüber hinaus habe sie auf Schlaf-Tracking und die Überwachung ihres Blutzuckerspiegels gesetzt. Dass sie auch bei dem Thema Schönheits-OPs keine Ausnahme macht, zeigt sie mit ihren regelmäßigen Updates – und sie hofft, damit andere zu ermutigen, ebenfalls offen über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen.

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Instagram / rickilake Ricki Lake, Schauspielerin

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Instagram / rickilake Ricki Lake nach ihrem Facelift

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Getty Images Ricki Lake, Schauspielerin, im Jahr 2019

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