Nach Notfall: Auch Co-Star John weiß nichts über Jamie Foxx

Jamie Foxx (55) hüllt sich weiterhin in Schweigen. Der Schauspieler war im April während der Dreharbeiten seines neusten Filmes in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Seitdem ist öffentlich kaum bekannt, warum Jamie in eine Klinik musste oder wie es dem "Django Unchained"-Star aktuell geht – die Fans warten weiterhin auf ein Gesundheitsupdate. Doch auch sein Co-Star John Boyega (31) weiß nichts über Jamies Zustand!

Gemeinsamen standen die beiden Schauspieler für den neuen Mystery-Streifen "They Cloned Tyrone" vor der Kamera – seitdem scheint Funkstille zu herrschen. "Ich wollte, dass er hier auftaucht, aber ich weiß, dass er mit dem zu kämpfen hat, womit er zu kämpfen hat. Ich wünsche ihm nur das Beste", erklärte der Schauspieler gegenüber Entertainment Tonight bei der Premiere des Films und verriet außerdem: "Ich habe ihn angerufen und ich werde ihn auch weiterhin anrufen."

Vor wenigen Tagen hatte sich der 55-Jährige bei seinen Fans auf Instagram gemeldet – allerdings nur um "They Cloned Tyrone" zu promoten. Während sich einige Follower sich über das kleine Lebenszeichen freuen, sind andere sauer: "Alter, vergiss mal den Film, wie geht es dir?" oder "Das ist ätzend! Die Welt macht sich Sorgen um dich und du postest das?", sind einige der zahlreichen Kommentare.

