Kumpel John Boyega verrät: Jamie Foxx geht es wieder besser

Wie steht es um Jamie Foxx' (55) Gesundheit? Der Schauspieler war im April wegen eines medizinischen Notfalls in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Später hieß es, er soll einen Schlaganfall erlitten haben – Jamie selbst hat sich dazu bisher nicht geäußert. Und auch sonst hält sich der "Django Unchained"-Darsteller mit Updates zu seinem Zustand ziemlich zurück. Sein Kumpel und Co-Star John Boyega (31) weiß da nun aber mehr!

"Er hat endlich den Hörer abgenommen. [...] Es geht ihm gut", freute sich Jamies "They Cloned Tyrone"-Kollege gegenüber People. John betonte aber auch, dass man ihm seine Privatsphäre gönnen sollte. "Wir können seine Rückkehr nicht erwarten", fuhr er fort. Er habe ihm die besten Wünsche mit auf den Weg gegeben und werde einfach warten, bis es so weit ist: "Also lass dir Zeit, Jamie. Wir lieben dich, Bruder."

Datari Turner, der "They Cloned Tyrone" mitproduziert hat, kann ebenfalls nichts Schlechtes über Jamies Genesung sagen: "Es geht ihm blendend. Ich verspreche euch. Es geht ihm wirklich sehr gut." Auch der Regisseur Juel Taylor habe mit ihm gesprochen und berichtet, dass der Filmstar in einer sehr guten Verfassung und gut gelaunt sein soll.

Getty Images Jamie Foxx im März 2023 in Miami

Getty Images John Boyega im Juni 2023 in Miami

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

