Prinz Daniel reist ohne Prinzessin Victoria nach Madrid

Für Prinz Daniel steht am Dienstag, dem 6. Oktober 2026, ein kurzer Solotrip nach Spanien an. Wie Svensk Damtidning berichtet, reist der Ehemann von Kronprinzessin Victoria von Schweden nach Madrid und lässt seine Familie auf Schloss Haga zurück. Dort erwartet den Herzog von Västergötland ein besonderer Termin: Im weltberühmten Prado nimmt er an der Eröffnung von Saal 74 teil, der künftig der Skulpturensammlung von Königin Christina von Schweden gewidmet ist. Der Termin verbindet Daniels royalen Einsatz mit einem Thema, für das er sich auch in Schweden engagiert. Viel Zeit in der spanischen Hauptstadt bleibt Daniel allerdings nicht. Direkt nach der Eröffnung soll er wieder nach Schweden zurückreisen. Die Sammlung der einstigen schwedischen Regentin steht dabei für die kulturelle Verbindung zwischen Schweden und Spanien.

Madrid ist für Prinz Daniel nicht der erste Auslandstermin in diesem Jahr. Bereits zweimal reiste der 53-Jährige für offizielle Aufgaben nach Italien. Auch in Schweden hat er einen Bezug zur Kunst: Daniel gehörte zu den Initiatoren des Skulpturenparks von Prinzessin Estelle in Stockholm. Dort sind Kunstwerke im königlichen Djurgården für die Öffentlichkeit frei zugänglich und stehen mitten im Park statt hinter den Türen eines Museums. Sein Termin in Madrid führt ihn nun erneut zu einer Sammlung, bei der Skulpturen im Mittelpunkt stehen.

Ihr Zuhause haben Prinz Daniel (53) und Kronprinzessin Victoria (49) seit November 2010 auf Schloss Haga. Dort leben auch ihre beiden Kinder, Prinzessin Estelle (14) und Prinz Oscar (10). Für gemeinsame Familienzeit bleibt trotz der royalen Verpflichtungen offenbar immer wieder Raum: Zuletzt zeigte sich das Kronprinzenpaar mit seinen beiden Kindern am Tag des Jedermannsrechts in der Öffentlichkeit. Bei offiziellen Terminen sind Victoria und Daniel dagegen regelmäßig einzeln unterwegs. Erst im September führten ihre Aufgaben in unterschiedliche Richtungen: Während die Kronprinzessin zur Beisetzung von Prinzessin Astrid (†94) nach Oslo reiste, absolvierte Daniel im Rahmen seines Prince Daniel's Fellowship einen Arbeitstermin in der schwedischen Region Blekinge. Mit seiner Reise nach Madrid steht nun der nächste Auslandstermin ohne Victoria an.

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Getty Images Prinz Daniel von Schweden, 2022

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Getty Images Kronprinzessin Victoria von Schweden und Prinz Daniel bei der Trauerfeier für König Harald V. in Oslo

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Getty Images Prinz Daniel und Kornprinzessin Victoria von Schweden bei der Royal Variety Performance, 2023