Fast 70 Jahre alt: Bruce Darnell hat keine Angst vorm Altern

Ein runder Geburtstag wirft seine Schatten voraus – doch Bruce Darnell (69) verfällt keineswegs in Torschlusspanik, sondern kann das neue Lebensjahrzehnt kaum erwarten. Im kommenden Jahr feiert der Moderator und Laufstegprofi seinen sage und schreibe 70. Geburtstag. Im Gespräch mit Bunte macht Bruce deutlich, dass er dem Lebensabschnitt mit purer Vorfreude entgegenblickt. "Ist das nicht wunderbar? Nächstes Jahr werde ich siebzig. Ich liebe es, und das ist für mich das Machtvollste überhaupt", schwärmte Bruce im Interview. An den Schaukelstuhl denkt der gebürtige US-Amerikaner trotz des nahenden runden Geburtstags noch lange nicht, schließlich befinde er sich nach eigener Aussage in der Blüte seines Lebens.

Hinter der gelassenen Haltung des in Colorado geborenen Models steckt allerdings eine sehr persönliche Entwicklung. Erst mit 69 Jahren habe es Bruce geschafft, sich selbst vollständig anzunehmen und zu lieben. Dieser Schritt habe viel Zeit gebraucht und markiere für ihn einen entscheidenden Wendepunkt auf seiner Lebensreise. "Es hat lange gedauert, bis ich gelernt habe, mich selbst anzunehmen und zu lieben. Ich habe erst mit 69 angefangen, mich selbst zu lieben", gestand Bruce offen im Gespräch. Inzwischen kann Bruce jedoch mit voller Überzeugung sagen, dass er ganz bei sich angekommen sei.

Bekannt wurde der US-Amerikaner einst als emotionaler Laufstegtrainer an der Seite von Heidi Klum (53) bei Germany's Next Topmodel, wo er als Stilexperte rasch zum unverzichtbaren Publikumsliebling avancierte. Auch nach seinem Ausstieg blieb Bruce der deutschen Fernsehlandschaft in verschiedensten Formaten treu und prägte über Jahre hinweg als Jurymitglied bei Das Supertalent das Abendprogramm, bevor er schließlich mit eigenen Sendungen wie "Die Bruce Darnell Show" vor die Kamera trat. Mit seiner nahbaren Art, den offen ausgelebten Emotionen und seiner Leidenschaft für Mode eroberte Bruce dabei über Generationen hinweg ein Millionenpublikum.

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Imago Bruce Darnell im Münchner Hofbräuhaus, September 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Tony Bauer, Ekaterina Leonova und Dieter Bohlen, "Das Supertalent"-Jury 2025