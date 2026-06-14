Bruce Darnell erfüllt sich mit dieser Kollektion einen Traum

Bruce Darnell (68) feiert jetzt einen ganz besonderen Fashion-Moment: Der frühere Laufstegstar und TV-Liebling bringt seine erste eigene Modelinie auf den Markt. Gemeinsam mit dem Teleshopping- und Online-Unternehmen QVC Deutschland hat er eine exklusive Kollektion entworfen. Gegenüber Bild erklärte Bruce nun, dass er Mode schon sein Leben lang liebe: "Dass ich jetzt gemeinsam mit QVC meine erste eigene Kollektion auf den Markt bringe, fühlt sich an, als würde sich ein Kreis schließen." Und weiter: "Endlich kann ich meine Erfahrungen, meinen Geschmack und meine Persönlichkeit in einer eigenen Kollektion ausdrücken."

Die Kollektion soll dabei mehr sein als reine Mode. Bruce verrät, dass er mit seinen Designs Frauen dabei unterstützen möchte, ihren Stil selbstbewusst zu leben. "Mode soll nicht nur gut aussehen, sondern Menschen stärken und ihnen ein gutes Gefühl geben", betonte der TV-Liebling. Ein besonderes Detail der Kollektion dürfte vielen Fans sofort auffallen: Eine Echtledertasche trägt im Innenfutter den Satz "Die Tasche muss lebendig sein". Damit greift Bruce einen seiner bekanntesten TV-Momente aus Germany's Next Topmodel auf.

Der ikonische Spruch erlebte sogar in der letzten Staffel von "Germany's Next Topmodel" noch einmal einen kurzen Auftritt. Beim großen Finale 2025 feierte Bruce ein unerwartetes Comeback in der Castingshow: Ganz nach seinem Motto lief der Entertainer samt stylischer Handtasche über den Catwalk. Mit seiner neuen Kollektion bringt Bruce nun also ein Stück seiner TV-Legende in den Alltag seiner Fans. Auf Instagram schreibt er dazu jetzt: "Ich freue mich riesig darauf, Euch schon bald mehr zu zeigen."

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Getty Images Bruce Darnell

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Getty Images Bruce Darnell, 2024

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Getty Images Bruce Darnell, Model