Bruce Darnell mischt das "Grill den Henssler"-Special auf

Nach Reiner Calmunds (76) Abschied weht frischer Wind in der Grill den Henssler-Jury. In der aktuellen Staffel werden wöchentlich wechselnde Gast-Juroren neben Jana Ina Zarrella (48) und Christian Rach (68) Platz nehmen – und beim "Coach-Special" ist es niemand Geringeres als Bruce Darnell (68)! Der US-amerikanische Choreograf wird am 21. September mit seiner direkten Art und seinem einzigartigen Humor für besondere Würze in der Show sorgen. Wie aus einer Pressemitteilung von VOX hervorgeht, wird er mit scharfer Kritik und charmanten Sprüchen nicht nur die Spitzenköche und Herausforderer Elif Oskan, Ali Güngörmüş und die Gebrüder Eggert auf Trab halten, sondern auch Steffen Henssler (52) höchstpersönlich.

Schon während der Gerichts-Bewertungen wird Bruce seine gewohnt direkte Seite zeigen. Vom Improvisationsgericht bis hin zum Hauptgang spart er nicht mit bissigen Bemerkungen. "Das war ein Skandal!", urteilte er etwa über Schwertfischsteak mit Chimichurri und gibt der Hauptspeise mit einem "Gefühl von Kaugummi" ebenfalls schlechte Noten. Seine ehrlichen Urteile sorgen für reichlich Lacher und unvergessliche Momente. Doch auch die besondere Challenge des Abends bringt Spannung und Chaos: In dieser müssen Steffen und Ali Basketballs versenken, während sie in Kajaks sitzen. Es wird ein nervenaufreibendes Duell – bei dem der 52-Jährige im wahrsten Sinne des Wortes im kalten Wasser landet.

Bruce durfte bereits in der Vergangenheit als Gastjuror fungieren und setzte mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Eleganz und Ehrlichkeit in der beliebten Kochshow einen bleibenden Eindruck. So begutachtete er die Teller des ersten Impro-Gangs mit höchster Konzentration. Nacheinander schnupperte das Model an den Gerichten, probierte einzelne Komponenten und kaute nachdenklich. Dabei schien ihm das eine Gericht besser zu munden als das andere: Die Mahlzeit des Promi-Teams schob er schließlich mit einem kritischen Blick an den Rand des Tisches. "Tut mir leid, aber ist halt so", erklärte er mit einem Grinsen.

RTL / Markus Hertrich Bruce Darnell beim Coach-Special von "Grill den Henssler"

RTL / Markus Hertrich Bruce Darnell, Jana Ina Zarrella und Christian Rach bei "Grill den Henssler"

Getty Images Bruce Darnell, Model

