Kim Kardashian bereut schnelle Beziehung mit Pete Davidson!

Für sie ging es einfach zu schnell. Kim Kardashian (42) und Kanye West (46) waren von 2014 bis 2022 miteinander verheiratet gewesen. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Rapper haben gemeinsam vier Kinder, doch ihre Liebe hielt nicht stand. Nur wenige Monate nach ihrer Trennung kam die Beauty dann mit Pete Davidson (29) zusammen – doch auch diese Beziehung zerbrach nach neun Monaten. Inzwischen bereut Kim, so schnell mit dem Comedian zusammengekommen zu sein!

"Es hat mich von Dingen abgelenkt und das ist kein Weg, um vor Dingen wegzulaufen", erklärt Kim ihren Schwestern Kendall und Kylie in der aktuellen Folge von The Kardashians. Durch diese Erkenntnis entwickelte Kim ein neues Mantra: "Handeln, heilen und dann fühlen." Dennoch wolle sie nicht jede Erfahrung und schlechte Dinge in ihr Leben lassen. "Was soll ich daraus lernen? Wie kann mich das zu einem besseren Menschen machen?", fragt sich die Unternehmerin.

In einer älteren Folge der Realityshow deutete Kim bereits an, erkannt zu haben, dass die Beziehung vielleicht etwas übereilt gewesen war. "Was ich aus dem letzten Verhältnis mitgenommen habe, war, dass die Medien mich in den Glauben versetzt haben, dass ich ziemlich schnell in einer ernsten Beziehung war", gab sie zu.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson auf der Met Gala 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de