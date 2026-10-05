Prinzessin Kate setzt mit Schuhfarbe neuen Herbst-Trend

Prinzessin Kate (44) hat bei ihrem Besuch im südenglischen Pulborough einen stylischen Farbakzent gesetzt. Zu einem komplett in Grau gehaltenen Ensemble aus lockerer Hose, Schluppenbluse und weitem Mantel kombinierte Kate burgunderrote Pumps – und rückte damit eine der elegantesten Trendfarben des Herbstes 2026 in den Mittelpunkt. Anlass für den Termin war das 50-jährige Bestehen des ehrenamtlichen Fahrdienstes West Sussex Minibus. Kate begleitete die engagierten Helferinnen und Helfer dabei, ältere Gemeindemitglieder abzuholen, die nicht mehr selbst mobil sind. Im Anschluss ging es gemeinsam weiter zum Lunchclub im örtlichen Gemeindehaus, wo sich die Prinzessin von Wales Zeit für Gespräche nahm. Dass ihr Outfit dabei so viel Aufmerksamkeit auf sich zog, lag vor allem am Eyecatcher in Form des gezielt gesetzten Farbtupfers an den Füßen. Denn während der Rest des Looks bewusst zurückhaltend blieb, sorgte das warme Weinrot für den entscheidenden Blickfang – passend dazu war die Handtasche gewählt.

Die Basis des Auftritts bildete ein langer grauer Wollmantel der britischen Marke Jigsaw. Dazu trug Kate eine graue Hose und eine hellgraue Schluppenbluse – die Grautöne waren dabei perfekt aufeinander abgestimmt. Den Kontrast lieferten die burgunderroten Wildlederpumps von Gianvito Rossi, deren warmer Weinrotton sich deutlich von den kühleren Nuancen des übrigen Looks abhob. Abgerundet wurde der Look durch einen Ledergürtel von Victoria Beckham (52). Als Ohrschmuck setzte sie auf funkelnde diamantbesetzte Creolen von Kiki McDonough, an denen Perlenanhänger von Annoushka befestigt waren. Wer den Trend selbst nachstylen möchte, muss laut Vogue nicht unbedingt zu Pumps greifen: Auch weinrote Boots oder Loafer können einem ansonsten schlichten grauen Outfit im Herbst einen farbigen Akzent verleihen. Burgunder gilt in dieser Saison als besonders vielseitig kombinierbar.

Bei dem Termin stieg die Ehefrau von Prinz William (44) selbst in einen der Kleinbusse und begleitete die Ehrenamtlichen auf ihrer Tour durch die südenglische Grafschaft. Zu den überraschten Fahrgästen zählte die 94-jährige Stella Drewett, eine ehemalige Schulköchin. Diese erfuhr erst kurz vor ihrer Abholung, dass sie an diesem Tag royale Begleitung bekommen würde. Neben den burgunderroten Schuhen fiel bei dem Auftritt auch Kates persönlicher Schmuck ins Auge: Sie trug einmal mehr ihren bekannten Verlobungsring mit dem blauen Saphir. Ihre Haare hatte die Royal zu einem sportlichen Pferdeschwanz gebunden – eine Frisur, die gut zu dem bodenständigen Programm des Tages passte.

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, besucht den ehrenamtlich geführten West Sussex Minibus Service in Pulborough

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales besucht den ehrenamtlichen West Sussex Minibus-Service in Pulborough

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Getty Images Prinzessin Kate bei der Premiere von "Digger" in London