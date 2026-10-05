Rapper Samra und Ehefrau Dunja erwarten ihr zweites Kind

Bei Samra (31) und seiner Ehefrau Dunja steht Familienzuwachs an: Der Rapper und seine Partnerin erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die frohe Nachricht verkündeten die beiden auf Instagram mit einem gemeinsamen Selfie. Darauf hält der Musiker einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera, während er und Dunja über beide Ohren grinsen. Dazu schrieb die werdende Zweifachmama schlicht: "Guten Morgen Welt und alle, die sie bevölkern." Für ihren gemeinsamen Sohn Kareem bedeutet die Neuigkeit, dass er bald ein Geschwisterchen bekommt. Weitere Details zur Schwangerschaft oder zu einem möglichen Geburtstermin haben Samra und Dunja bislang nicht verraten.

Wie sehr der Nachwuchs schon jetzt Thema in der Familie ist, zeigte Dunja in ihrer Instagram-Story. Darin ist ein Moment aus dem Auto zu sehen, in dem der zweijährige Kareem ganz selbstverständlich erklärt: "Mama ist schwanger." Auf die Frage seines Vaters, ob er sich darüber freue und ob er einen Bruder oder eine Schwester erwarte, antwortete der Kleine prompt: "Einen Bruder." Samra konnte sich daraufhin einen Scherz nicht verkneifen: "Damit ihr zusammen Kacke baut, ne?" Kareem widersprach mit einem lang gezogenen "Neeeiiiiin". Ob das Baby tatsächlich ein Junge oder ein Mädchen wird, behält die Familie allerdings noch für sich. Unter dem Beitrag zur Verkündung sammelten sich zahlreiche Glückwünsche – auch von prominenten Kollegen. Bass Sultan Hengzt kommentierte: "Glückwunsch an euch." Leyla Heiter (30) schrieb ebenfalls: "Glückwunsch."

Sohn Kareem wurde am 16. März 2024 geboren. Auch die Ankunft seines Erstgeborenen hatte der Rapper damals mit seinen Followern auf Instagram geteilt. Auf einem Foto zeigte er sich mit dem Neugeborenen im Arm und gab zugleich dessen Namen bekannt. Die aktuelle Babynews folgt für die Familie rund ein halbes Jahr nach einem schweren Schicksalsschlag: Samras Vater Zattam Akkouche starb am 3. April 2026. Anschließend nahm der Musiker öffentlich Abschied von ihm. Mit emotionalen Worten machte Samra auf Instagram deutlich, welche große Bedeutung sein Vater für ihn hatte. Er bezeichnete Zattam als sein Vorbild und seinen Helden und schilderte ihn als wichtige Stütze in seinem Leben.

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Instagram / samra Samra und seine Ehefrau Dunja, Oktober 2026

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Instagram / samra Samra mit seinem Sohn Kareem und seiner Frau Dunja

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samra Rapper Samra mit seinem Vater

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