Trennung: Adorable Caro zog für fünf Tage ins Frauenkloster

Caroline Nest, die im Netz als Adorable Caro bekannt ist, hat sich für einige Tage komplett aus ihrem gewohnten Alltag zurückgezogen. Fünf Tage verbrachte die Influencerin in einem Retreat auf Mallorca, das ausschließlich für Frauen gedacht war und das sie selbst auf TikTok als "Frauenkloster" bezeichnete. Gemeinsam mit 13 ihr zuvor unbekannten Frauen lebte sie dort unter einem Dach – ohne eigenes Zimmer und vor allem ohne Smartphone. Insgesamt blieb Caro fünf bis sechs Tage komplett offline. Hinter ihr lagen zu diesem Zeitpunkt emotional bewegte Monate: Im Sommer hatte sie sich endgültig von ihrem Partner getrennt. Nach dem Liebesaus wollte sie Abstand zu ihrem Alltag gewinnen und sich während des Retreats intensiv mit ihren eigenen Gefühlen beschäftigen. Ob die Trennung tatsächlich der konkrete Anlass für die Reise war, verriet Caro allerdings nicht.

Während der Auszeit wollte Caro vor allem lernen, loszulassen, sich auf Unbekanntes einzulassen und ihren Emotionen Raum zu geben – weit entfernt von Arbeit, Handy und ihrem üblichen Umfeld. "Ich habe mich nach vielen Jahren ganz egoistisch um mich selbst gekümmert und mir die Zeit gegeben, um loszulassen und mich auf etwas Neues einzulassen", erklärte sie rückblickend auf TikTok. Unmittelbar vor ihrer Abreise kamen bei ihr allerdings Zweifel auf. "Ich bereue es gerade, weil ich Angst vor den Emotionen habe, die hochkommen, und meine Mitarbeiter hier im Stich lasse", gestand sie. Zuletzt hatte die Influencerin ihr Handy eigenen Angaben zufolge 2022 vollständig ausgeschaltet. Die Tage auf Mallorca beschrieb sie anschließend als "eine krasse Erfahrung". Nun möchte sie sich langsam wieder an ihren normalen Alltag gewöhnen und ihre Erlebnisse zusätzlich in einem ausführlichen YouTube-Video teilen. Auf Social Media gingen die Meinungen ihrer Follower auseinander: "Ich bin stolz auf dich", kommentierte eine Nutzerin, während eine andere Person irritiert fragte: "Meinst du das gerade ernst?"

Das Ende ihrer Beziehung hatte Caro im August 2026 öffentlich gemacht. Bereits im Frühjahr sollen sie und ihr damaliger Partner zunächst getrennte Wege gegangen sein, bevor sie für einige Monate noch einmal zueinanderfanden. Wie ernst es ihr mit der Beziehung gewesen war, verdeutlichte die Influencerin später in den sozialen Medien. "Ich dachte wirklich, ich werde diesen Mann heiraten", gestand sie. Dass Caro auch sehr persönliche Momente mit ihrer Community teilt, ist dabei nichts Neues. Die gebürtige Frankfurterin ist bereits seit 2014 auf YouTube aktiv und machte sich dort zunächst vor allem mit Beautyvideos einen Namen. Mittlerweile stehen auf ihren Kanälen hauptsächlich Mode, Einblicke in ihren Alltag sowie ihr Leben als Geschäftsinhaberin im Mittelpunkt.

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Imago Adorable Caro beim Tribute to Bambi im JW Marriott Hotel Berlin am 19.10.2023

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Instagram / adorable_caro Adorable Caro posiert im Juli 2026 in Frankfurt

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Imago Adorable Caro bei der GLOW – The Beauty Convention am 30.03.2019 in Stuttgart

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Wie findet ihr Caros Auszeit im "Frauenkloster" auf Mallorca? Mutig und genau die richtige Gelegenheit, nach der Trennung wieder bei sich anzukommen! Ein bisschen zu radikal: Ein ruhiger Wellness-Trip hätte doch auch gereicht. Ergebnis anzeigen