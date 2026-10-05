Aus diesem Grund ist Kelly Clarkson aktuell glücklich Single

Für Romantik ist bei Kelly Clarkson (44) aktuell kein Platz – und das ganz bewusst. Im Podcast "Las Culturistas" von Bowen Yang und Matt Rogers sprach die Sängerin jetzt offen darüber, warum sie sich derzeit nicht auf eine neue Beziehung einlassen möchte. Der wichtigste Grund sitzt bei ihr zu Hause am Esstisch: ihre Tochter River und ihr Sohn Remy. Nach dem Tod ihres Vaters Brandon Blackstock (†48) brauchen die beiden vor allem eines – Stabilität. Und ein neuer Mann an Mamas Seite würde dieses Gleichgewicht nach Kellys Einschätzung eher stören als bereichern. "Bei meinen Kindern steckt im Moment, glaube ich, vieles dahinter, aber ich denke, das würde ihr Leben ein wenig aus dem Gleichgewicht bringen", erklärte die Musikerin in der Folge. Kelly macht damit deutlich, dass sie eine Partnerschaft nicht grundsätzlich ausschließt. Für diesen Schritt fühlt sie sich angesichts der aktuellen Situation ihrer Familie jedoch noch nicht bereit.

Neben der Rücksicht auf River und Remy genießt Kelly auch ihre neu gewonnene Unabhängigkeit. "Ehrlich gesagt, das ist keine beschissene Ausrede: Ich liebe mein Leben gerade. Es ist jetzt endlich so, dass ich nicht mehr in jeder Sekunde völlig erschöpft bin", schilderte sie im Podcast. Und weiter: "Ich finde, wenn man eine Beziehung führen will, muss man bereit sein, etwas von seiner Zeit abzugeben. Und dazu bin ich nicht bereit." Die freie Zeit investiert sie lieber in ihren Nachwuchs: Gemeinsam wird gekocht und gespielt, außerdem übernimmt sie das Bringen und Abholen von der Schule. Brandon, mit dem Kelly sieben Jahre verheiratet war und von dem sie sich 2020 getrennt hatte, war vor etwas mehr als einem Jahr im Alter von 48 Jahren nach dreijährigem Kampf gegen ein Melanom gestorben. Bereits im Februar hatte Kelly gegenüber Today erklärt, dass die veränderte Familiensituation und die Erkenntnis, wie kostbar das Leben sei, sie beruflich zum Kürzertreten bewogen hätten. Im August lief ihre Talkshow "The Kelly Clarkson Show" aus.

Dass sie ihr Singledasein aus eigenem Antrieb auskostet, hatte sie schon einige Wochen vor dem Podcast-Auftritt deutlich gemacht. Während ihrer "Studio Sessions"-Show im Caesars Palace in Las Vegas erzählte sie auf der Bühne, dass sie immer wieder nach dem Grund für ihren Beziehungsstatus gefragt werde – und hielt vor ihrem applaudierenden Publikum ein Plädoyer für das Alleinsein. Privat dreht sich bei ihr inzwischen alles um das Leben mit River und Remy in New York City. Dort ist sie 2023 mit ihren Kindern hingezogen. Besonders gefällt ihr daran, dass ihre Kinder dort zahlreiche unterschiedliche Kulturen, Lebensweisen und Persönlichkeiten kennenlernen. Aktuell passt dieser Alltag zu ihren Prioritäten: Die gemeinsame Zeit mit River und Remy sowie ein selbstbestimmtes Leben nehmen den Raum ein, den Kelly derzeit nicht für eine neue Partnerschaft aufgeben möchte.

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IMAGO / Everett Collection Sängerin Kelly Clarkson

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Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson mit Familie 2025

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IMAGO / Zoonar II Kelly Clarkson und Brandon Blackstock