Fan-Treffen mit Rappern Playboi Carti und Lucki eskaliert

Vor dem Gelände der ComplexCon in Los Angeles ist nun eine Auseinandersetzung eskaliert, bei der mehrere Menschen verletzt wurden. Am Samstagnachmittag soll Rapper Lucki auf einem Parkplatz gerade von Fans umringt gewesen sein und für Fotos posiert haben, als die Situation plötzlich außer Kontrolle geriet. Auch Rap-Kollege Playboi Carti (30) befand sich in unmittelbarer Nähe und beobachtete das Geschehen offenbar aus einem Auto. Wie TMZ unter Berufung auf Informationen aus Polizeikreisen berichtet, ging ein bislang unbekannter Angreifer auf Lucki los und schlug ihm seitlich ins Gesicht. Dabei zog sich der Musiker eine Schnittverletzung zu. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Lucki kurz darauf mit einer blutenden Verletzung am Hals in ein Auto steigt.

Lucki blieb offenbar nicht das einzige Opfer der Eskalation: Während der Auseinandersetzung soll eine weitere Person durch eine Stichwaffe verletzt worden sein. Die Einsatzkräfte des Los Angeles Police Department entdeckten nach dem Vorfall außerdem zwei weitere Verletzte. Laut TMZ befanden sich drei der insgesamt vier Opfer in stabilem Zustand, während eine weitere verletzte Person selbstständig ein Krankenhaus aufsuchte. Wer hinter dem Angriff steckt und wie viele Verdächtige beteiligt waren, ist bislang unklar. Zwar wurde noch niemand festgenommen, die Polizei ermittelt jedoch wegen versuchten Mordes. Wie schwer Luckis Verletzungen tatsächlich sind, ist derzeit ebenfalls nicht bekannt. Der Rapper selbst hat sich bislang nicht zu den Geschehnissen geäußert.

Playboi Carti war nach bisherigen Erkenntnissen zwar nicht selbst an der Auseinandersetzung beteiligt, dürfte sich über die neuen Schlagzeilen aber trotzdem nicht freuen. Schon im vergangenen Jahr sorgte sein Privatleben für ordentlich Wirbel: Seine Ex-Partnerin Iggy Azalea (36) erklärte in einem Twitch-Stream, dass weder sie noch der gemeinsame Sohn Onyx seit Monaten Kontakt zu dem Rapper hätten. Die Aussage sorgte für viel Aufregung und löste einen regelrechten Shitstorm gegen Carti aus. Wie es für den Musiker, den Rapper Lucki und die weiteren Beteiligten nun weitergeht, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Playboi Carti, Rapper

Anzeige Anzeige

Imago LUCKI tritt bei der ComplexCon in Chicago auf

Anzeige Anzeige