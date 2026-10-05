Ina Borck erklärt: So fühlt sich ihre Lähmung beim Gehen an

Ina Borck (30) gibt ihren Followern einen sehr persönlichen Einblick in ihren Alltag mit ihrer halbseitigen Lähmung nach dem Schlaganfall. In einem neuen Instagram-Reel versucht sie zu erklären, wie sich das Gehen auf einer freien Fläche für sie heute anfühlt. "Bevor ich halbseitig gelähmt war, konnte ich mir nicht vorstellen, wie sich die Lähmung anfühlt", schreibt sie zu dem Video. Für ein paar Minuten sei sie deshalb in den Garten gegangen und habe versucht, die richtigen Worte dafür zu finden. In dem Reel steht Ina barfuß auf einer großen Wiese und beschreibt ihre Gedanken und Wahrnehmungen beim Laufen. "Freie Flächen machen mir einfach mega Angst. Und für mich ist es ehrlich gesagt schon voll krass, dass ich hier überhaupt stehe", erzählt sie.

Auch der Untergrund spielt für sie eine Rolle. Ina erklärt, dass sie mit ihrem linken Fuß nicht immer genau einordnen kann, was sie unter sich spürt. "Also, ich sage ganz ehrlich, ich spüre den Boden auch ganz, ganz komisch. Und wenn irgendwas unter meinem linken Fuß ist, was sich ein bisschen merkwürdig anfühlt, dann kann ich nicht so richtig einordnen, ob es jetzt hart ist, ob es weich ist, also, was es sozusagen ist oder was für eine Struktur das hat." Das Gefühl auf einer freien Fläche vergleicht sie außerdem mit dem Stehen auf einer extrem hohen Brücke über einem Abgrund. Während sie unterwegs ist, muss Ina auch immer wieder an früher denken. Durch die starke Konzentration kämen ihr viele Erinnerungen in den Kopf. Auf einer Wiese denke sie beispielsweise daran, wie sie früher mit ihrem Hund gespielt habe und mit ihm durch die Gegend gerannt sei.

Im weiteren Verlauf gerät Ina beinahe ins Straucheln. Besonders nach schwierigen Momenten bemerke sie eine Reaktion ihres linken Arms. "Meistens, wenn ich so ein paar Momente habe, wo es dann schwierig war, zittert mein linker Arm sehr, sehr doll. Und wenn ich mich dann wieder habe, dann komme ich auch einigermaßen klar. So ist es auf jeden Fall für mich, frei irgendwo rumzulaufen." Dass Laufen für sie längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist, hatte die Influencerin bereits vor einigen Wochen deutlich gemacht. Damals hatte ihr ein Follower geschrieben, sie solle zum Abnehmen doch einfach joggen gehen. Ina nahm die Nachricht zum Anlass, ihrer Community ausführlich zu erklären, wie komplex das Gehen für sie seit dem Schlaganfall tatsächlich ist und wie viel Konzentration jeder einzelne Schritt erfordert.

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Instagram / inaontour Ina Borck spricht in einem Instagram-Reel über ihre Hürden beim Gehen

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Instagram / inaontour Ina Borck, März 2026

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Instagram / inaontour Ina Borck beim Training, 2026

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