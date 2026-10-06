Amber Heard feiert ihren ersten Halbmarathon in Spanien

Amber Heard (40) hat sich ein sportliches Ziel gesetzt – und es erreicht. Die Schauspielerin lief in Spanien ihren allerersten Halbmarathon und teilte den Erfolg am Montag mit mehreren Schnappschüssen auf Instagram. Die 21,1 Kilometer absolvierte sie in Donostia, wie die Stadt San Sebastián auf Baskisch heißt. Nach einer Stunde und 39 Minuten erreichte sie glücklich das Ziel. Auf den Schnappschüssen sieht man Amber kurz nach dem Lauf, wie sie inmitten der anderen Läufer jubelt und stolz ihre Finisher-Medaille präsentiert. Passend dazu zeigte sie sich in einem fliederfarbenen Lauf-Look aus Sport-BH und enger Radlerhose. "Mein erster Halbmarathon, danke, Donosti! 21 Kilometer in 1:39 Stunden!!", schrieb sie stolz zu ihrem Beitrag.

Ein anderes Foto zeigt die Schauspielerin mitten im Geschehen auf regennassem Asphalt, während die Zuschauer am Straßenrand unter ihren Regenschirmen ausharren. Für den Lauf hatte sich Amber ihre Haare zu einem praktischen Dutt hochgesteckt. Funktionale Laufschuhe, Sportsocken, eine Sportuhr sowie ein praktischer Laufgürtel machten ihren sportlichen Look komplett. Dieser Halbmarathon war übrigens nicht ihr erster sportlicher Erfolg im Rampenlicht: Schon im Juni stellte sie sich in Madrid einem Zehn-Kilometer-Lauf und teilte danach stolz die passenden Eindrücke auf Instagram. Nach dem damaligen Rennen zeigte sie sich auch gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Oonagh. Den besonderen Moment kommentierte sie mit den Worten: "Nichts übertrifft dieses Gefühl."

Amber Heard hat sich mittlerweile aus dem großen Trubel zurückgezogen und ein neues Kapitel in Madrid aufgeschlagen. Bevor sie sich dort niederließ, verbrachte die Schauspielerin einige Zeit auf Mallorca. In Spanien kümmert sie sich voll und ganz um ihre drei Kinder: die fünfjährige Oonagh Paige sowie die Zwillinge Agnes und Ocean. Das süße Babygeheimnis um die Zwillinge hatte sie am Muttertag im Mai 2025 offiziell mit der Welt geteilt. Über den Alltag mit dem doppelten Nachwuchs schrieb sie damals auf Instagram: "Meine Tochter Agnes und mein Sohn Ocean halten meine Hände (und mein Herz) voll beschäftigt." Neben dem Familienleben wagte Amber im Sommer 2025 auch einen beruflichen Neustart. Beim Williamstown Theatre Festival stand sie in dem Stück "Spirit of the People" von Jeremy O. Harris auf der Bühne und gab damit ihr professionelles Theaterdebüt.

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Instagram / amberheard Amber Heard nach ihrem ersten Halbmarathon, Oktober 2026

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Instagram / amberheard Amber Heard läuft ihren ersten Halbmarathon, Oktober 2026

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Instagram / amberheard Amber Heard mit ihrer Tochter Oonagh