Amber Heard gewährt seltene Einblicke in ihr Familienleben

Amber Heard (39), bekannt aus dem Film Aquaman, hat zum Thanksgiving-Fest seltene Einblicke in ihr Familienleben gewährt. Die Schauspielerin postete eine Sammlung von Fotos auf Instagram, die ihre Feierlichkeiten über die Jahre zeigen. Darunter ein Bild mit einem opulent gedeckten Tisch, eines mit einem selbst zubereiteten Truthahn sowie eine Aufnahme ihrer Tochter Oonagh Paige Heard (4) als Baby beim Festessen. Auch ihr Vater David Heard ist in einem älteren Foto zu sehen, wie er mit Amber in der Küche kocht. Seit 2022 lebt Amber mit ihren Kindern in Spanien und meidet weitgehend die Öffentlichkeit.

Die Schauspielerin erzieht ihre insgesamt drei Kinder, Tochter Oonagh und die im Mai 2025 geborenen Zwillinge Agnes und Ocean, allein. Die Zwillinge kamen wie ihre ältere Schwester mittels einer Leihmutter zur Welt, worüber sich Amber begeistert zeigte. "Heute teile ich offiziell die Nachricht, dass ich Zwillinge in die Heard-Gang aufgenommen habe", schrieb sie damals und sprach davon, wie sehr ihr Herz und ihre Hände seitdem gefüllt seien. In ihren Posts sprach sie davon, wie bewusst sie ihren Weg zur Mutterschaft gewählt habe und wünschte anderen Müttern Kraft und Freude. Die Thanksgiving-Rückblicke verdeutlichen, wie wichtig ihr Familie und persönliche Rückzugsorte sind.

Amber hatte zuletzt nach einer juristischen Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp (62) und einigen sehr öffentlichen Jahren wieder einen ruhigeren Weg eingeschlagen. Dennoch überrascht sie gelegentlich mit Projekten abseits des Rampenlichts wie ihrer Theaterrolle bei einem Festival im Jahr 2025. Die Familie scheint für Amber jetzt im Mittelpunkt zu stehen. Im Alltag sucht sie derweil den Rückhalt ihrer Herkunftsfamilie; die Bilder mit Vater David in der Küche zeigen, wie vertraut Routinen sein können, wenn mehrere Generationen am selben Tisch zusammenkommen. Freunde und Fans schätzen ihre Offenheit und ihre bewussten Entscheidungen, ihr Leben und ihre Karriere nach eigenem Maßstab zu führen.

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Instagram / amberheard Amber Heard mit ihrer Tochter Oonagh

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp beim BFI London Film Festival