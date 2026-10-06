"Der Promihof"-Staffel 2: Das sollen die 22 Kandidaten sein

Luxus ade, Gummistiefel an: Für die zweite Staffel von Der Promihof sollen erneut zahlreiche Realitystars und TV-Neulinge nach Polen gereist sein, um dort Ställe auszumisten, Tiere zu versorgen und sich in verschiedenen Challenges zu beweisen. Bild will nun die mutmaßlich komplette Besetzung kennen – und die hat es mit insgesamt 22 Namen in sich. Dem Bericht zufolge gehören Christian Lell (42), Matthias Mangiapane (43), René "Redo" Dost (57), Suki Tegan, Spitzbua Markus, Thomas Dragunski, Meike Buschening-Kaffenberger, Patrick Mast, Vanessa Nwattu (26), Christina Dimitriou (34), Kate Merlan (39), Julia Römmelt (32), Andrew Weiß, Fabian Hesdahl, Jasmin Jaegers, Jennifer Iglesias (28), Kevin Njie (30), Marc-Robin Wenz, Tara Tabitha (33), Vanessa Brahimi und Zoe Müllner zum Cast.

Über den Hof soll erneut Landwirt Nino Sifkovits (31) wachen. Für eine besondere Überraschung könnte Kate Merlan sorgen: Laut Bild reist sie mit einem riesigen Teddybären an. Wer sich unter dem Kostüm verbirgt, bleibt zunächst geheim – dabei könnte es sich um den noch fehlenden 22. Castplatz handeln. Auf die Teilnehmer warten feste Regeln und schweißtreibende Aufgaben, bei denen sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen. Wer sich gut schlägt, kann sich Vorteile sichern, während schwächere Kandidaten um ihren Verbleib bangen müssen. Am Ende winkt ein Jackpot von bis zu 100.000 Euro. Eine offizielle Bestätigung von RTLZWEI steht bislang allerdings noch aus.

Einige Namen waren bereits vorab als mutmaßliche Teilnehmer durchgesickert: Matthias Mangiapane, Vanessa Nwattu, Fabian Hesdahl, Redo, Jasmin Jaegers und Jennifer Iglesias wurden schon zuvor als mögliche Kandidaten gehandelt. Die Dreharbeiten sollen im Juli 2026 in Polen stattgefunden haben. Für besonderes Konfliktpotenzial könnte ein Wiedersehen sorgen: Vanessa Nwattu und Christina Dimitriou verbindet eine gemeinsame Vorgeschichte. Vanessa kam bei Temptation Island VIP Christinas damaligem Partner Aleks Petrovic (35) näher, später wurden die beiden ein Paar. Auf dem Bauernhof sollen Vanessa und Christina nun wieder vor laufenden Kameras aufeinandertreffen. Für zusätzliche Spannung dürfte außerdem die bislang geheim gehaltene Identität des Teddybären sorgen.

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Instagram / katemerlan Kate Merlan und ein Mensch im Teddybären-Kostüm, April 2026

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