Erbstreit: Dolly Partons Neffe bittet um zeitlichen Aufschub

Im Streit um den Nachlass von Dolly Parton (†80) gibt es nun eine neue Wendung: Ihr Neffe Bryan Seaver hat sich an das zuständige Gericht gewandt und um eine Verschiebung seines Anhörungstermins gebeten. Dieser ist eigentlich für den 9. Oktober angesetzt, doch Bryan möchte ihn laut TMZ um zehn Tage nach hinten verlegen lassen. Der Grund dafür ist ungewöhnlich: Offenbar gestaltet sich die Suche nach einem passenden Rechtsbeistand schwieriger als gedacht. Nach Angaben von Insidern haben sämtliche Anwälte, die Bryan bislang kontaktiert hat, Verbindungen zur Pinnacle Bank. Das Geldinstitut ist an dem Trust beteiligt, um den sich der Rechtsstreit dreht. Eine Vertretung könnte deshalb mit einem Interessenkonflikt verbunden sein.

Der Antrag folgt auf eine Reihe von Entwicklungen, durch die sich die Auseinandersetzung um das Familienvermögen zuletzt deutlich zugespitzt hat. Bryan war zuvor von seiner Aufgabe entbunden worden, Vermögenswerte der Familie zu verwalten. In dem TMZ vorliegenden Kündigungsschreiben werden laut dem Portal sowohl sein Umgang mit dem Nachlass als auch sein Verhalten während des Konflikts thematisiert. Kurz nach seiner Entlassung eskalierte die Situation weiter: Ein Richter erließ zugunsten des Nachlasses eine einstweilige Verfügung gegen Bryan. Mit der beantragten Fristverlängerung könnte er nun etwas Zeit gewinnen, um doch noch einen Rechtsbeistand zu finden, der ihn vor Gericht vertreten kann.

Dabei war Bryan einst tief in Dollys engsten Kreis eingebunden. Der Neffe der Countrylegende arbeitete jahrzehntelang als ihr Sicherheitschef und wurde nach ihrem Tod sogar damit betraut, die traurige Nachricht öffentlich zu verkünden. Die Sängerin hinterließ Schätzungen zufolge ein Vermögen von rund 385 Millionen Euro. Da sie und ihr 2025 verstorbener Ehemann Carl Dean keine eigenen Kinder hatten, gelten vor allem ihre Nichten und Neffen als mögliche Begünstigte. Auch wohltätige Projekte könnten von Teilen ihres Vermögens profitieren, schließlich setzte sich Dolly zu Lebzeiten mit großem Engagement für zahlreiche Herzensprojekte ein. Wer am Ende tatsächlich einen Anteil an ihrem millionenschweren Nachlass erhält, ist damit weiterhin offen.

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Getty Images Dolly Parton bei einer Pressekonferenz zu ihrem 50-jährigen Jubiläum beim Grand Ole Opry in Nashville