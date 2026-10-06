Kritische Fragen an Kim & Nikola verboten? Sat.1 äußert sich

Kim Virginia Grey (31) und ihr Angetrauter Nikola Grey (30) sind am 5. Oktober gemeinsam bei Promi Big Brother eingezogen. Wegen zahlreicher schillernder Altlasten und früherer Kontroversen rund um die Realitystars hatten viele Zuschauer damit gerechnet, dass Marlene Lufen (55) und Jochen Schropp (47) dem Paar direkt beim Einzug auf den Zahn fühlen würden. Die heiklen Themen blieben in dem Gespräch jedoch komplett außen vor. In den Instagram-Kommentaren zur Show kam deshalb schnell der Verdacht auf, die beiden Moderatoren könnten von Sat.1 einen "Maulkorb" verpasst bekommen haben. Diesen Vorwurf weist der Sender nun über den offiziellen Promi-BB-Account zurück. Dort heißt es unmissverständlich: "Big Brother lässt sich den Mund nicht verbieten und Marlene und Jochen auch nicht. Was im Haus passiert und welche Geschichten erzählt werden, entscheidet sich im Laufe der Staffel." Damit macht Sat.1 deutlich, dass mögliche Gespräche über die umstrittenen Themen nicht grundsätzlich ausgeschlossen seien, sondern sich erst während der laufenden Staffel ergeben könnten.

Ein enttäuschter Fan hatte seinem Ärger zuvor unter einem Video vom Einzug des Ehepaars Luft gemacht: "Es ist so schade, aber ich kann mir das leider nicht weiter anschauen. Erinnert zu sehr ans Dschungelcamp und Gil letztes Jahr", lautete der Kommentar auf dem offiziellen Promi-BB-Account. Auch in der nachgelagerten "Late Night Show" wehte ein ähnlich reservierter Wind durchs Studio. Gast Julian Stoeckel (39) äußerte sich abfällig über Kims Teilnahme und giftete: "Mir ist es egal, ob sie dabei ist oder nicht." Grund genug für Moderator Jochen Bendel (58), die hauseigene Nörgelparade sanft einzubremsen: "Wir dürfen auch nicht alles so negativ machen." Einige Zuschauer setzen nun auf Mitbewohner Maurice Dziwak (28). "Ich hoffe, wenigstens Maurice stellt mal ein paar unangenehme Fragen die nächsten Tage", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Soooo viel Hoffnung in Maurice, dass er paar Fragen stellt."

Der zentrale Hintergrund für das Misstrauen des Publikums ist Kims umstrittene Vergangenheit. Im Netz halten sich bis heute hartnäckige Zweifel daran, ob die Realitybekanntheit im vergangenen Jahr tatsächlich schwanger war und eine Fehlgeburt erlitt, wie sie online behauptet hatte. Kritiker werfen ihr seither vor, ein derart sensibles Thema für Aufmerksamkeit und Klicks ausgenutzt zu haben, während Kim die Vorwürfe stets vehement bestritt. Genau zu diesem emotionalen Pulverfass verlangen die Zuschauer jetzt lückenlose Aufklärung im Container. Ob Kim und Nikola das Thema von sich aus noch ansprechen oder ob das restliche Kollektiv tatsächlich so lange bohren wird, bis entsprechende Antworten geliefert werden, wird sich zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac

Anzeige Anzeige

Joyn Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Tessa Bergmeier, Kim Virginia, Nikola Greyund Anouschka Renzi, "Promi Big Brother"-Bewohner