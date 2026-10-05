Sitzplatzfalle bei Promi-BB-Start: Sie müssen in den Garten

Mit der Auftaktfolge von Promi Big Brother sind alle 14 Kandidaten in die TV-Unterkunft eingezogen – allerdings unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Denn auch in diesem Jahr wird die Gruppe auf zwei Bereiche mit völlig unterschiedlichem Komfort aufgeteilt. Maurice Dziwak (28), René "Redo" Dost (57), Francesca Morgese, Nadja Benaissa (44), Georgina Stumpf, Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) müssen zunächst im kargen "Garten" bleiben. Das deutlich komfortablere "Haus" beziehen hingegen Christian Lell (42), Nina Bridney (23), Axel Schulz (57), Gedeon Burkhard (57), Godfrey Egbon, Anouschka Renzi (62) und Tessa Bergmeier (37). Dass die ersten zehn Promis mit ihrer eigenen Entscheidung festlegten, wer in welchem Bereich landet, war ihnen zunächst allerdings nicht bewusst: Zu Beginn durften sie sich an einer langen Tafel jeweils einen freien Platz aussuchen. Erst danach stellte sich heraus, dass genau diese Sitzordnung darüber entschied, wer den Komfort des Hauses genießen darf und wer draußen schlafen muss.

Nachdem alle Plätze vergeben waren, verriet Moderator Jochen Schropp (47) den Kandidaten, was ihre Sitzordnung tatsächlich bedeutete. "Wie ihr sitzt, das entscheidet darüber, wie ihr einziehen werdet", erklärte er der Runde. Vor jedem Teilnehmer stand eine Cloche – durch das Anheben der glockenförmigen Abdeckung erfuhren die Promis schließlich, welchem Wohnbereich sie zugeteilt worden waren. Die Reaktionen auf den einfachen Außenbereich fielen anschließend unterschiedlich aus. Francesca war von den Gegebenheiten sichtlich geschockt und fragte: "Oh Gott, ist das unsere Dusche?" Auch die Schlafplätze konnten sie offenbar nicht überzeugen. Beim Anblick der schlichten Pritschen fragte sie: "Oh Gott, oh Gott und hier schlafen wir?" Georgina nahm ihre neue Wohnsituation dagegen mit Humor und stellte kurzerhand fest: "Ich hab einen Schweißfleck am Popo."

Tatsächlich könnten die beiden Wohnbereiche kaum verschiedener sein. Während das moderne Haus auf rund 190 Quadratmetern jede Menge Komfort bietet, müssen sich die Bewohner des etwa 95 Quadratmeter großen Gartens mit deutlich weniger Ausstattung zufriedengeben. Dort gibt es unter anderem eine in die Jahre gekommene Hütte, einfache Pritschen, Hängematten, Beete und Gartenzwerge. Für Maurice, Redo, Francesca, Nadja, Georgina, Kim und Nikola startet das Abenteuer damit unter deutlich härteren Bedingungen als für ihre Mitstreiter im Haus. Getrennt werden die beiden Bereiche durch einen beweglichen Gartenzaun. Wann sich diese Grenze für einen Wechsel oder Austausch öffnet, entscheiden die Bewohner allerdings nicht selbst: Das liegt allein in der Hand von "Big Brother".

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