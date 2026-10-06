Krebs und künstliches Koma: Jörg Dahlmann meldet sich zurück

Nach dramatischen Monaten gibt es von Jörg Dahlmann (67) endlich wieder positive Nachrichten. Der frühere Fußballkommentator und Ex-Dschungelcamper blickt auf fünf Operationen, 58 Tage Klinikaufenthalt und eine Nacht im künstlichen Koma zurück. Im Gespräch mit RTL schildert er nun, dass sich sein Befinden mittlerweile deutlich verbessert hat. Der im Juni festgestellte Lebertumor wurde operativ entfernt und das Gewebe im Labor untersucht. Nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten bleibt ihm eine Chemotherapie vorerst erspart. Seit rund zehn Tagen plagt ihn kein Fieber mehr, und der Moderator spürt wieder neuen Mut. "Im Moment bin ich wirklich obenauf", erklärt er und schiebt hinterher: "Ich bin wirklich auf dem Weg jetzt nach vorne." Seine Kraft tankt er aktuell auf Mallorca auf. Tatkräftige Hilfe bekommt er von seiner Lebensgefährtin, die ihm als Sporttherapeutin gezielte Übungen zeigt, um seinen Körper wieder Schritt für Schritt aufzubauen.

Die Wochen im Krankenhaus waren von schweren Komplikationen geprägt. Die ersten beiden Eingriffe an der Leber waren von langer Hand geplant, doch bei einer Nachuntersuchung stellten die Mediziner einen stark vergrößerten Lymphknoten fest. Während der darauffolgenden Operation stießen die Ärzte auf einen eitrigen Abszess. Weil zusätzlich Blutungen im Bauchraum auftraten, mussten die Chirurgen erneut operieren – am Ende summierten sich die Eingriffe auf fünf OPs und eine Nacht im künstlichen Koma. An das Erwachen erinnert sich Jörg noch sehr genau: Innerhalb weniger Sekunden seien gefühlt "200.000 Bilder" an ihm vorbeigezogen, begleitet von einem klirrenden Geräusch. Später nisteten sich auch noch Bakterien im zentralen Venenkatheter ein. "Ich habe eigentlich in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, alles mitgenommen, was man mitnehmen kann", bilanziert er. Körperlich ist Jörg noch eingeschränkt: Die frische Bauchnarbe schmerzt, Lasten über fünf Kilogramm sind verboten und Termine sagt er konsequent ab. "Ich will alles behutsam aufbauen", betont der 67-Jährige. In zwei bis drei Monaten hofft er, wieder seine alte Form zu erreichen.

Direkt nach der sechsstündigen Leberoperation hatte zunächst Jörgs Tochter die Öffentlichkeit über den Zustand ihres Vaters informiert, da dieser auf der Intensivstation noch zu schwach für eigene Statements war. Seine Lebensgefährtin wich während des gesamten Krankenhausaufenthalts nicht von seiner Seite und verbrachte täglich von morgens bis abends viele Stunden an seinem Bett. Obwohl der Tumor entfernt ist, bleiben engmaschige Untersuchungen Pflicht: Aufgrund einer genetischen Vorbelastung steht im kommenden Monat eine Darmspiegelung an, und auch die regulären Vorsorgetermine will Jörg penibel einhalten. Dass er seinen Krankheitsverlauf öffentlich gemacht hat, bereut der Kommentator keineswegs. Er erhalte viele Nachrichten von Menschen, die sich aufgrund seines Schicksals untersuchen ließen – und bei denen tatsächlich Befunde festgestellt wurden. Deshalb möchte sich der gebürtige Gelsenkirchener auch künftig für die Krebsvorsorge einsetzen.

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Instagram / joergdahlmann Jörg und Partnerin Claudia im Krankenhaus

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ProSieben, Joyn Jörg Dahlmann bei "Das große Promi-Büßen"

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