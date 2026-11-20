Brittany Snow (40) hat es jetzt offiziell gemacht: Die Schauspielerin ist mit dem Filmemacher Hunter Moreno verlobt. Bislang hatte die Pitch Perfect-Darstellerin zu dem Thema geschwiegen, nun bestätigte sie die Neuigkeit zum ersten Mal selbst. Als Brittany in der "The Drew Barrymore Show" zu Gast war, fragte Moderatorin Drew Barrymore (51) direkt nach ihrem Liebesglück, und die Blondine antwortete ohne Umschweife: "Ja, wir sind verlobt." Sie betonte dabei, dass sie zum allerersten Mal öffentlich über die Verlobung spreche, und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Das ist ja kein großes Geheimnis. Ich meine, wen interessiert das schon?" Für ihren zukünftigen Ehemann hatte sie nur liebevolle Worte übrig: "Er ist der Beste." Ihre Beziehung und auch den Antrag hatten die beiden bis dahin weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten, weshalb ihr offener Auftritt in der Talkshow nun besonders aufhorchen ließ.

Dass Brittany und Hunter überhaupt ein Paar wurden, hat sie zum Teil ihrer Kollegin Malin Akerman (48) zu verdanken, die sie bei den Dreharbeiten zur Netflix-Serie "The Hunting Wives" kennenlernte. Zunächst war sich Brittany nicht sicher, ob sie dem Filmemacher eine romantische Chance geben sollte, doch Malin erkannte schon früh das Potenzial und bestärkte ihre Freundin. In der Sendung erinnerte sich die Schauspielerin: "In dem Moment, als ich ihn traf, dachte ich: 'Ach, Brittany, er ist der Richtige.'" Ihre Einschätzung hat sich aus ihrer Sicht bestätigt: "Das ist er wirklich." Während Brittany und Malin am Set eine Freundschaft aufbauten, kamen auch Malins Ehemann Jack Donnelly (41) und Hunter einander näher und verstanden sich laut der Schauspielerin sehr gut.

Die Gerüchte über eine Verlobung kursierten bereits seit Herbst 2025, als Us Weekly unter Berufung auf Insider berichtete, Hunter habe etwa im Oktober in kleinem, privatem Rahmen um ihre Hand angehalten. Freunde des Paares sollen erst nach und nach davon erfahren haben, und selbst als Claire Danes (47) Brittany auf einem roten Teppich direkt darauf ansprach, lächelte sie nur und bestätigte nichts – bis zu ihrem jetzigen Besuch bei Drew. Für Brittany wird es bereits die zweite Ehe sein: Im März 2020 hatte sie Tyler Stanaland (37) geheiratet, im September 2022 die Trennung bekannt gegeben und sich 2023 scheiden lassen. Auch Tyler ist inzwischen privat neu gebunden, mit Hannah verheiratet und Anfang November 2026 Vater einer Tochter namens Westley Grace geworden.

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Instagram / brittanysnow Brittany Snow mit ihrem Partner Hunter Moreno

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Getty Images Bei den 77. Primetime Emmy Awards in Los Angeles: Brittany Snow und Malin Åkerman auf dem roten Teppich

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