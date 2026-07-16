Diese Creator treten bei der ersten Staffel "LOL Next" an

Prime Video hat nun den vollständigen Cast für das neue LOL-Spin-off "LOL Next" enthüllt. Gleich zehn Comedians, Entertainer und Content Creator treten in dem Format gegeneinander an – darunter Influencerin Sandra Safiulov alias selfiesandra, Schauspieler und TikTok-Star Helge Mark sowie YouTuber und Comedyserienmacher Phil Laude (36). Ebenfalls mit dabei sind Content Creator Aditotoro, Comedian Maria Ziffy, Influencer Paul Luca Fischer, Sängerin und Schauspielerin Alina Bock, YouTuber Freshtorge (37), Musiker Marti Fischer (35) sowie Podcasterin und Moderatorin Laura Larsson (37). Durch das Format führt Comedian Hazel Brugger (32), die das Geschehen aus dem Kontrollraum verfolgt und die Kandidatinnen und Kandidaten von dort aus mit kleinen Gemeinheiten zusätzlich aus der Reserve zu locken versucht.

Das Spielprinzip orientiert sich am bekannten LOL-Format: Mehr als 40 Kameras filmen die Teilnehmenden dabei, wie sie ihre Konkurrenz mit Stand-up, Improvisation oder schrägen Einlagen zum Lachen bringen wollen – ohne dabei selbst auch nur einmal zu schmunzeln. Doch genau hier liegt der entscheidende Unterschied zum Original: Bei "LOL Next" reicht bereits ein einziges Lachen, um sofort aus dem Spiel zu fliegen. Die Gruppe verbringt insgesamt vier Stunden gemeinsam in einem Studio. Am Ende winkt dem Sieger oder der Siegerin ein Preisgeld von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird. Einen konkreten Starttermin hat Prime Video bislang noch nicht bekanntgegeben.

Das Spin-off war bereits vor einigen Monaten bei der Bambi-Verleihung angekündigt worden. Hazel ist im LOL-Universum kein unbekanntes Gesicht – die Schweizerin war bereits mehrfach im Originalformat als Teilnehmerin zu sehen, bevor sie nun die Moderation übernimmt. Das Original LOL: Last One Laughing wird in Deutschland von Michael Bully Herbig (58) moderiert und befindet sich inzwischen in der siebten Staffel. Auch für einige der Kandidatinnen und Kandidaten in dem neuen Format ist es nicht der erste Ausflug ins TV: Selfiesandra belegte 2025 bei der RTL-Tanzshow Let's Dance den vierten Platz, und Helge Mark war bereits in der Show "Die Verräter" zu sehen.

Anzeige Anzeige

Amazon Prime Der Cast der ersten Staffel von "LOL Next"

Anzeige Anzeige

IMAGO / Manfred Siebinger Hazel Brugger, Comedienne

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael "Bully" Herbig, Comedian