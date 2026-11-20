Kontra K (39) hat gegen seine Stalkerin rechtlich gewonnen. Die 36-jährige Frau ist wegen Nachstellung, eines Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz und übler Nachrede rechtskräftig verurteilt worden. Sie soll den Berliner Rapper, der bürgerlich Maximilian Diehn heißt, von September 2023 bis Januar 2025 immer wieder verfolgt haben. Zu der für Mittwoch angesetzten Verhandlung vor dem Amtsgericht Tiergarten erschien die Beschuldigte aber nicht. Auch ihr Anwalt konnte laut dem Berliner Kurier weder einen Grund für ihr Fernbleiben nennen noch Auskunft darüber geben, wo sie sich derzeit aufhält. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft verwarf die Richterin deshalb ihren Einspruch gegen einen Strafbefehl, der im September zugestellt worden war. Somit muss die Frau 150 Tagessätze zu jeweils 30 Euro und damit insgesamt 4.500 Euro zahlen. Da die Strafe mehr als 90 Tagessätze umfasst, gilt sie nun als vorbestraft.

Laut Anklage suchte die Frau gezielt Orte auf, an denen sich der Musiker aufhielt. So soll sie unter anderem in seinem Fitnessstudio, im Backstagebereich seiner Konzerte sowie in seinem Studio aufgetaucht sein. Außerdem habe sie den Musiker mit unzähligen E-Mails kontaktiert. Bei mehreren Amtsgerichten soll die 36-Jährige zudem Betreuungsanträge für ihn eingereicht haben. Laut den Gerichtsunterlagen verfolgte sie damit das Ziel, selbst seine Betreuerin zu werden. Dabei bestand bereits eine gerichtliche Gewaltschutzanordnung, die es ihr untersagte, sich dem Rapper zu nähern. Diese Anordnung soll sie jedoch missachtet und weiterhin seine Nähe gesucht haben. Weil ihr Einspruch nun verworfen wurde, bleibt der Strafbefehl in seiner ursprünglichen Form bestehen. Der Rapper äußerte sich bislang nicht öffentlich zu dem Verfahren.

Abgesehen vom belastenden Verfahren hatte Kontra K zuletzt erfreuliche Neuigkeiten in seinem Privatleben: Der Rapper ist erneut Vater geworden. Bekannt gab der Musiker den Familienzuwachs mit einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, die ihn bei seiner Arbeit in einem Studio zeigte. Auf dem Bild stand Kontra K vor einem Mikrofon und rappte, während er das Neugeborene in einem Arm hielt. Für Fans ein seltener Anblick, denn der Berliner hält sein Familienleben üblicherweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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Panama Pictures Kontra K bei den MTV Europe Music Awards im November 2022

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ActionPress Kontra K bei Rock am Ring 2019

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