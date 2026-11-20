Er eroberte als Captain Jean-Luc Picard in "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert" ferne Galaxien – und wählte auch für seinen letzten Weg eine in weiten Teilen der Welt noch exotische Methode: Nach seinem Tod soll Patrick Stewart (†86) eine außergewöhnliche Form der Bestattung erhalten haben. Wie TMZ berichtet, wurde der Körper des am 28. Oktober 2026 in seinem Zuhause in Los Angeles verstorbenen Schauspielers am 3. November mithilfe einer sogenannten Wasserbestattung behandelt. Das Verfahren ist auch unter den Namen alkalische Hydrolyse, Aquamation oder Wassereinäscherung bekannt. Anders als bei einer klassischen Feuerbestattung wird der Leichnam dabei nicht verbrannt, sondern mithilfe von Wasser und bestimmten Chemikalien zersetzt. Ob Verstorbene auf diese Weise bestattet werden dürfen, hängt vom jeweiligen Land und teilweise auch von regionalen Vorschriften ab – denn obwohl die Methode bereits an mehreren Orten zugelassen ist, darf sie längst nicht überall für menschliche Verstorbene angewendet werden.

Die alkalische Hydrolyse gilt als umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Einäscherung, da bei dem Vorgang kein Feuer eingesetzt wird und sich die Methode deutlich von der in vielen Ländern üblichen Kremation unterscheidet. Für menschliche Verstorbene ist Aquamation unter anderem in Kanada, Großbritannien und Irland bereits erlaubt, während in Deutschland andere Regeln gelten: Hierzulande darf das Verfahren seit 2024 zwar bei verstorbenen Tieren angewendet werden, für Menschen ist eine Wasserbestattung aber weiterhin nicht gestattet. Auch in Österreich ist diese Form der Beisetzung für Menschen derzeit nicht zugelassen. Damit hätte Patrick eine Bestattungsart erhalten, die in Teilen der Welt schon rechtlich möglich ist, im deutschsprachigen Raum jedoch noch weitgehend ausgeschlossen bleibt – und laut TMZ nur wenige Tage nach seinem Tod stattfand.

Vor seinem Tod litt Patrick an Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz, während als unmittelbare Todesursache ein Herz-Lungen-Stillstand festgestellt wurde. Weltweit bekannt geworden war der britische Schauspieler vor allem durch seine Rolle als Captain Jean-Luc Picard in "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert", mit der er die Abenteuer im Weltraum über Jahre hinweg in zahlreiche Wohnzimmer brachte. Patrick verkörperte den Captain nicht nur in der Fernsehserie, sondern wurde durch die Rolle auch international zu einem der bekanntesten Gesichter des Science-Fiction-Genres. Am 28. Oktober endete sein Leben schließlich im Alter von 86 Jahren in Los Angeles, bevor sein Körper wenige Tage später mit der besonderen Wassermethode behandelt worden sein soll.

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Getty Images Patrick Stewart bei der Premiere von "Star Trek: Picard"

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United Archives GmbH / ActionPress Patrick Stewart als Jean-Luc Picard

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