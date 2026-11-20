Der frühere Produzent von "The Ellen DeGeneres Show", Matt Wright, ist am Mittwoch im engsten Kreis in New York beigesetzt worden. Die Trauerfeier für den TV-Macher, der im Alter von 52 Jahren gestorben war, fand in der Christ Episcopal Church in Poughkeepsie statt. Dafür war sein Leichnam eigens aus Kalifornien an die Ostküste überführt worden. Schon am Dienstag hatten Familienmitglieder und Freunde die Möglichkeit, sich in einem Bestattungsinstitut vor Ort von ihm zu verabschieden. Das berichtet unter anderem Page Six. Mit der Beisetzung in New York konnte seine Familie ihm nun in der Nähe seiner Liebsten die letzte Ehre erweisen. Mit der Beisetzung ist das Gedenken an den Produzenten allerdings noch nicht abgeschlossen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist auch in Los Angeles eine Gedenkfeier geplant. Dort hatte er über viele Jahre hinweg gelebt und gearbeitet.

Matt war am 30. Oktober unerwartet und nach Angaben seiner Familie friedlich im Schlaf gestorben. Sein Ehemann, sein Vater, seine Schwester und seine Nichte leben in New York. Deshalb riefen die Angehörigen über GoFundMe zu Spenden auf, um die Überführung aus Kalifornien, die Beisetzung und die spätere Gedenkfeier in Los Angeles bezahlen zu können. Das Ziel von 45.500 Euro wurde am Ende sogar übertroffen. Auch Ellen beteiligte sich und spendete 4.500 Euro. Wie Page Six berichtet, hätten sich einige Angehörige von der Moderatorin aber mehr Hilfe gewünscht. Das Portal verwies in diesem Zusammenhang auf Ellens geschätztes Vermögen von rund 455 Millionen Euro. Inzwischen ist auch die Todesursache bekannt: In Matts Sterbeurkunde ist ein Herz-Kreislauf-Stillstand als Folge von Bluthochdruck vermerkt. Als weitere Faktoren sind obstruktive Schlafapnoe und Adipositas aufgeführt.

Ganze 16 Jahre lang war Matt Teil des Teams hinter "The Ellen DeGeneres Show". Von 2006 bis zur Einstellung der Talkshow im Jahr 2022 übernahm er verschiedene Aufgaben hinter den Kulissen und arbeitete unter anderem als Executive Producer. Nach seinem Tod meldete sich Ellen in einem emotionalen Instagram-Video zu Wort. Unter Tränen erinnerte sie sich an ihn als humorvollen, klugen und freundlichen Wegbegleiter. Am Tag der Beerdigung veröffentlichte Matts Ehemann Justin Fusella einen langen Beitrag auf Facebook. "Matt war seit dem allerersten Tag, an dem ich ihn traf, meine Welt und mein Ein und Alles", schrieb Justin über ihre Beziehung. Anschließend richtete er sich direkt an seinen verstorbenen Mann: "Es war ein Privileg, dein Ehemann zu sein und eine so tiefe und innige Liebe erfahren zu haben. Zu lernen, ohne dich zu leben, wird mein größter Schmerz sein."

Anzeige Anzeige

Instagram / mwright1010 Ellen DeGeneres mit ihrem Producer Matthew Wright

Anzeige Anzeige

Imago Ellen DeGeneres im Februar 2016

Anzeige Anzeige