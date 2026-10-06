"Musste sofort raus": Finch hatte wegen Schmerzen Not-OP

Eigentlich sollte es für Finch (36) in den Flieger nach Argentinien gehen – doch stattdessen landete der Rapper auf dem OP-Tisch. Wie der Musiker in seiner Instagram-Story berichtete, bekam er beim Kofferpacken – rund vier Stunden vor dem geplanten Abflug – plötzlich starke Bauchschmerzen. Die Beschwerden wurden zunehmend schlimmer, bis seine Freundin ihn schließlich dazu brachte, in eine Klinik zu fahren. Eine Computertomografie brachte dort die Ursache ans Licht: Der Blinddarm des 36-Jährigen war entzündet und musste umgehend entfernt werden. Für lange Überlegungen blieb keine Zeit, der Eingriff wurde kurzfristig angesetzt. "Das Ding musste sofort raus", schilderte Finch seinen Fans anschließend die dramatische Nacht. Aus der geplanten Reise nach Südamerika wurde damit nichts – statt Fernweh stand für den Rapper ein Krankenhausaufenthalt auf dem Programm.

Besonders überraschend sei für den Musiker gewesen, dass er abgesehen von den Schmerzen keinerlei weitere Symptome bemerkt habe. Erst die Aufnahmen im Krankenhaus zeigten, wie weit die Entzündung bereits fortgeschritten war. Der entfernte Wurmfortsatz soll ganze zwölf Zentimeter lang gewesen sein – deutlich mehr als die üblichen fünf bis acht Zentimeter. Dennoch empfand Finch die Beschwerden als vergleichsweise harmlos: Eine Nierenkolik durch Nierensteine, die er früher einmal durchmachen musste, sei deutlich schmerzhafter gewesen. Die Operation selbst beschrieb er in seiner Story als entspannt. Inzwischen ist der Rapper wieder zu Hause und erholt sich dort von dem Eingriff. Eine unschöne Nebenwirkung des medizinischen Notfalls bleibt allerdings: Das Flugticket nach Argentinien ist verfallen. Da Finch keine passende Versicherung abgeschlossen hatte, bekommt er die Kosten für sein Ticket nicht zurück.

Bei der Genesung muss der Musiker aber nicht allein zurechtkommen. Um ihn kümmert sich seine Partnerin, die er als die "beste Krankenschwester" an seiner Seite bezeichnete. Dass ausgerechnet er nun selbst als Patient im Krankenhaus landete, entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Nur wenige Tage zuvor war Finch in einem Videoausschnitt zu seinem neuen Song "Lebkuchenherz" zu sehen. Gemeinsam mit dem DJ-Duo 2 Engel & Charlie schlüpfte er darin ausgerechnet in die Rolle eines Arztes. Seinen Humor ließ sich der Rapper trotz der Not-OP jedenfalls nicht nehmen. Mit Blick auf die ungewöhnliche Länge seines Wurmfortsatzes scherzte er, die Mediziner hätten ihn hoffentlich nicht mit einem anderen "Organ" verwechselt.

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Instagram / finch Finch, Oktober 2026

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Instagram / finch Finch, Oktober 2026

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Instagram / chupz__ink Finch Asozial und Chupz Ink auf Thailand 2026