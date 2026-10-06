Netflix, Model, GNTM und mehr: Das ist Promi-BB-Star Godfrey

Vom Laufsteg direkt in den Garten des großen Bruders: Godfrey Egbon gehört 2026 zum Cast von Promi Big Brother und zieht für das Sat.1-Format in den Außenbereich des berühmten TV-Containers. Für das Model aus Wien ist es der nächste große Schritt im deutschen Reality-TV – und der kommt nur wenige Monate nach seinem zweiten Platz bei Germany's Next Topmodel. Ein Reality-Neuling ist der 35-Jährige aber längst nicht mehr: Schon 2025 wagte er sich in die Show Too Hot to Handle: Germany. Bei "Promi Big Brother" dürfte es nun allerdings noch eine Nummer intensiver werden. Bekannte Mitbewohner, knifflige Challenges und ein Zusammenleben unter ständiger Beobachtung warten auf Godfrey. Privatsphäre? Fehlanzeige. Promiflash blickt auf Godfreys letzte Jahre zurück.

Godfrey arbeitet seit 2009 in der Modelbranche. Erste Aufmerksamkeit erregte ein Shooting mit dem britischen Fotografen Anthony Gayton. Die Aufnahmen waren anschließend mehrere Monate in der Wiener Ausstellung "Das Portrait" zu sehen. Im Laufe der Jahre stand Godfrey außerdem für den Life Ball, eine Fashionshow von Roberto Cavalli (85), Palmers und Schwarzkopf vor der Kamera und auf dem Laufsteg. Der große Durchbruch im deutschen Fernsehen gelang ihm dann 2026 in der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel": Godfrey zog ins Finale ein, sicherte sich Platz zwei und schaffte es während der Teilnahme sogar auf das Cover sowie in ein Editorial der Esquire Germany. Damit nicht genug: Im Jahr 2014 übernahm Godfrey den Rap-Part in einer Coverversion des Songs "No Limit" von den Bodybangers und Victoria Kern. Später kamen kleinere Rollen in "Engel mit beschränkter Haftung" und dem Netflix-Actionthriller "Exterritorial" dazu.

Geboren wurde Godfrey am 9. August 1991 in Wien. Neben seiner Karriere als Model sowie seinen Ausflügen in Musik und Schauspiel arbeitet er außerdem als Administrationskraft. Vor der Kamera stand er übrigens schon früh – und zwar gemeinsam mit seinen Brüdern Ketson und Harrison. Bereits 2010 waren die drei Teil eines Projekts des Schauspielers und Fotografen Erich Schleyer und eröffneten gemeinsam die Ausstellung "Wien wird Schwarz". Auch für den guten Zweck setzt sich Godfrey ein: 2012 war er für "Licht für die Welt" Teil einer österreichweiten Werbekampagne und unterstützt die Organisation zudem als Kinderpate. Bei "Germany’s Next Topmodel" machte der Wiener vor allem mit seinem Ehrgeiz und seinem ausgeprägten Siegeswillen auf sich aufmerksam. Eigenschaften, die ihm im "Promi Big Brother"-Garten durchaus zugutekommen dürften.

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Joyn / Marc Rehbeck Godfrey Egbon, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Imago Godfrey Egbon bei der Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn Godfrey Egbon, "Promi Big Brother"-Bewohner

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