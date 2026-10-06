"Scheißleben": Georgina Stumpf über schwere Zeiten mit Sido

Georgina Stumpf spricht so offen über die schwierige Phase an der Seite ihres damaligen Partners Sido (45). In einer neuen Folge des Podcasts "Amira + 1" von Amira Aly (34) erzählt der Social-Media-Star, wie ein siebenwöchiger Klinikaufenthalt den Blick auf das gemeinsame Leben komplett verändert habe. Erst mit Abstand sei ihr klar geworden, wie sehr sie die toxische On-off-Beziehung mit dem Rapper belastet habe. "Was für ein Scheißleben haben wir da geführt?", habe sie sich nach der Therapie gefragt. Besonders selbstkritisch blickt Georgina auch auf ihre eigene Rolle in der damaligen Partnerschaft zurück: Für sich selbst sei sie damals nicht eingestanden. Auch das Umfeld habe eine zentrale Rolle gespielt. Es seien viele "richtig böse Menschen" um sie herum gewesen, erklärt sie diesbezüglich in dem Podcast.

Wie schlecht es ihr damals tatsächlich ging, macht Georgina mit ihren Worten klar. Sie habe massive Drogenprobleme gehabt und innerhalb eines Jahres ganze elf Kilogramm abgenommen. Rückblickend habe sie "krank ausgesehen", gibt sie im Gespräch mit Amira ehrlich zu. Die Partnerschaft mit Sido bewertet sie heute nüchtern: "Das war keine gesunde Beziehung." Die sieben Wochen in der Klinik hätten ihr schließlich zu einem völlig neuen Mindset verholfen. Sie habe in dieser Zeit wieder "voll zu sich gefunden". Nach der Behandlung sei ihr eine Sache besonders klar geworden: "Es passt einfach nicht." Auch als sie kurz nach der Trennung unerwartet erfuhr, dass sie schwanger war, habe sie diesen Gedanken trotz einer kurzen romantisierten Hoffnung auf ein Liebescomeback nicht abschütteln können. "Eigentlich passen wir gefühlt gar nicht zusammen", habe sie schließlich gedacht.

Bereits zuvor hatte Georgina öffentlich gemacht, dass ausgerechnet die Schwangerschaft den entscheidenden Anstoß gab, endgültig aus ihrer früheren Kokainabhängigkeit auszusteigen. Ihre Familie habe sie in dieser schweren Zeit unterstützt und ihr geholfen, die nötige Hilfe anzunehmen. So kam es schließlich zu dem Aufenthalt in einer Privatklinik, der für sie zum Wendepunkt wurde. Heute ist der Realitystar Mutter einer kleinen Tochter. Mit ihren Schilderungen zeichnet Georgina ihren persönlichen Weg nach: von der belastenden On-off-Beziehung und der Suchterkrankung hin zu einem neuen Lebensabschnitt und ihrer aktuellen Teilnahme an Promi Big Brother.

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Instagram / giageorgina Georgina Stumpf, Podcasterin

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Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024

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Imago Amira Aly beim ersten Spatenstich für die neue Merkur Spielbank in Siegburg, 25.03.2025