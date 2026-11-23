Eine Szene im britischen Livefernsehen sorgt derzeit für mächtig Wirbel: Moderatorin Alison Hammond wurde während einer Ausgabe von "This Morning" von TV-Koch Phil Vickery am Handgelenk gepackt. Gemeinsam mit Co-Moderator Dermot O'Leary (53) und Stargast Prinz Harry (42) dekorierte sie im Studio eine weihnachtliche Torte, während Phil die einzelnen Arbeitsschritte erklärte. Doch dann kam es zu einem unangenehmen Moment: Als Alison lächelnd essbare Blumen auf ihrem Gebäck verteilte, griff der Koch plötzlich nach ihrem Handgelenk und fuhr sie an: "Pass jetzt auf!" Das Lächeln der Moderatorin verschwand daraufhin schlagartig. Wortlos arbeitete sie an ihrer Torte weiter, bevor sie kurz darauf das Gespräch mit Dermot und dem Herzog von Sussex wieder aufnahm.

Nach der Ausstrahlung verbreitete sich der Ausschnitt rasend schnell im Netz. Auf TikTok und X wurde der Clip vielfach geteilt und zahlreiche Nutzer zeigten sich entsetzt über Phils Verhalten. Sie kritisierten, dass er Alison vor laufender Kamera völlig unnötig zurechtgewiesen und sie dabei "wie ein Kind" behandelt habe. Ein Nutzer brachte seinen Unmut deutlich zum Ausdruck: "Seien wir ehrlich: Sie war mitten im Gespräch mit einem königlichen Gast und konzentrierte sich auf den Kuchen. Man kann nicht einfach eine Frau – oder überhaupt jemanden – im Live-Fernsehen körperlich packen, um ihre Aufmerksamkeit zu verlangen." Auch eine weitere Person stellte Phils Verhalten infrage und merkte an: "Da sind zwei weiße Männer, die er aus genau demselben Grund stattdessen hätte berühren können."

Für Alison ist es schon der zweite belastende Moment bei "This Morning" innerhalb weniger Wochen. Erst Anfang Oktober hatte die Moderatorin eine Livesendung überraschend verlassen müssen, nachdem sie vor laufender Kamera plötzlich eine massive Panikattacke erlitten hatte. Dermot führte die Sendung daraufhin allein weiter, während seine Kollegin zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Einen Tag später meldete sich Alison über Instagram bei ihren Fans und gab Entwarnung: "Ich wollte mich nur bei euch allen melden und euch wissen lassen, dass ich zu Hause und in Sicherheit bin und mich schon viel besser fühle."

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