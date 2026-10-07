Bonez MC macht Anna-Maria Ferchichis Frühstück zum Song

Aus einem beiläufigen Frühstücksthema ist plötzlich Musik geworden: Bonez MC (40) hat sich einen Ausschnitt aus dem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi" geschnappt und daraus kurzerhand einen Song gebastelt. In der jüngsten Folge sprach Anna-Maria Ferchichi über ihre Overnight Oats – und genau diese Passage verwandelte der Rapper in das prägende Sample eines Dance-Beats. Die Entstehung von "Oats!" dokumentierte er Schritt für Schritt in seiner Instagram-Story, die Hiphop.de vorliegt. Den Anfang machte das Original-Video aus dem Podcast, gefolgt von einem exklusiven Einblick in die digitale Stimmbearbeitung von Bushidos (48) Ehefrau. Der Feinschliff dauerte nicht lange: Nach nur wenigen Stunden war das Werk vollbracht. Bei einer nächtlichen Spritztour durch die Stadt drehte der Rapper die Boxen voll auf und stellte seiner Community den brandneuen Song vor.

Der verwendete Ausschnitt stammt vom Ende der Podcastfolge mit dem Titel "Positionswechsel im Bett". In dem Ausschnitt macht Anna-Maria ihrem Ärger darüber Luft, dass sich Bushido einfach in sein Büro verkrümelt hat. Bei dieser Gelegenheit erwähnt sie auch ihre über Nacht eingeweichten Haferflocken. Die einzelnen Phasen der Songproduktion nutzte Bonez MC auf Instagram außerdem für ein paar eingestreute Gesundheitstipps rund um Overnight Oats. Ein offizielles Statement zu diesem musikalischen Streich steht vonseiten Anna-Marias oder Bushidos bisher allerdings noch aus. Ob der Track jemals offiziell erscheint, ist ebenfalls offen – laut Hiphop.de gilt eine reguläre Veröffentlichung von "Oats!" als eher unwahrscheinlich. Für die Fans des Rappers blieb es damit vorerst bei dem kurzen Hörgenuss in der Instagram-Story.

Für den Hamburger ist es keineswegs der erste musikalische Flirt mit der achtfachen Mutter. Schon zu Beginn des Jahres 2026 tauchte die Audiodatei "ferchichi_raw.mp3" auf, die in Fankreisen sofort als Seitenhieb gegen Bushido gewertet wurde. Das Besondere daran: Der Track konzentrierte sich voll und ganz auf dessen Ehefrau, während der Rapper selbst mit keinem Wort erwähnt wurde. Einzig der Nachname "Ferchichi" hallte stattdessen in Dauerschleife durch die Hook. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte das dazugehörige Standbild, auf dem Bonez in einer bearbeiteten Aufnahme zu sehen war, während er Anna-Maria umarmte. Dieses Motiv wurde dem aktuellen Bericht zufolge später durch eine zensierte Variante ausgetauscht.

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Collage: Instagram / anna_maria_ferchichi, Instagram / bonez187erz Collage: Anna-Maria Ferchichi und Bonez MC

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024

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Instagram / bonez187erz Rapper Bonez MC fotografiert sich in seinem Auto, September 2025.