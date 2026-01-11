Bonez MC disst Bushido und Anna-Maria in geleaktem Track

Im Netz ist jetzt ein Clip mit dem Titel "ferchichi_raw.mp3" aufgetaucht – und der sorgt in der Rap-Szene für Alarm. Dabei soll es sich um einen bisher unveröffentlichten Disstrack von Bonez MC (40) handeln, gerichtet gegen Bushido (47). Veröffentlicht wurde das Video auf YouTube über einen neugegründeten Kanal, gesehen wurde es bisher rund dreitausendmal. Brisant: Das Standbild des Clips zeigt Bonez, wie er Anna-Maria Ferchichi (44) umarmt. Inhaltlich dreht sich der Song auffällig um Bushidos Ehefrau, auch wenn der Name Bushido selbst nicht fällt. Stattdessen flüstert die Hook immer wieder "Ferchichi".

In den Kommentarspalten rätseln User, ob es sich um einen KI-Song handeln könnte. Nach Recherchen von Hiphop.de soll der Track jedoch echt sein. In den Zeilen bezieht sich Bonez unter anderem auf das "Fake-Sperma"-Interview des Paares und greift die jüngsten "Reitlehrer"-Gerüchte auf: Er bietet sich in der zweiten Strophe als Reitlehrer an und setzt klare Spitzen gegen den Rivalen. Dazu spielt er auf Flers (43) Vorwürfe an, seine Musik sei "Piratenmusik" – und dreht die Attacke um: Er rappt, er mache "Mucke für Piraten" und kündigt sogar einen eigenen Song namens "Piratenmusik" an. Wer den Track ins Netz gestellt hat, ist unklar.

Dass Anna-Maria in dem Leak zur zentralen Figur wird, hat eine persönliche Note, die weit über klassische Rap-Sticheleien hinausgeht. Die Influencerin und achtfache Mutter teilt ihr Familienleben seit Jahren mit der Öffentlichkeit und reagiert auf Kommentare unter ihren Social-Media-Posts meist direkt und ungefiltert. Bushido hat mit seiner Frau und den Kindern seit neuestem auch wieder ein Heim in Deutschland und zeigt auf Social Media immer wieder Einblicke ins Familienleben. Bonez MC ist selbst Vater und bekannt dafür, persönliche Themen und Popkultur-Referenzen in Ansagen zu verpacken – eine Mischung, die nun die Gemüter erneut zum Kochen bringen könnte.

Instagram / bonez187erz, Instagram / anna_maria_ferchichi Collage: Bonez MC, Bushido und Anna-Maria Ferchichi

Instagram / fler Fler im Dezember 2024

Imago Bonez MC beim Heroes Festival, 15. Juni 2024