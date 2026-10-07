Darum war Promi-BB-Francescas Instagram-Account offline

Entwarnung für die Fans von Francesca Morgese: Der Instagram-Account der aktuellen Promi Big Brother-Kandidatin ist wieder erreichbar. Zuvor war ihr Profil vorübergehend nicht aufrufbar gewesen und hatte damit für Verwirrung bei ihrer Community gesorgt. Am dritten Tag von Francescas Aufenthalt im Container meldete sich nun das Team, das während der Show ihren Account betreut, mit einer Instagram-Story zu Wort und erklärte: "Hallo an die Community von Franci. Wir hatten gestern leider ein paar technische Störungen mit dem Instagram-Account, doch nun ist alles wieder behoben und wir sind wieder am Start!" Damit steht fest: Das plötzliche Verschwinden des Profils war offenbar nicht beabsichtigt, sondern auf eine technische Panne zurückzuführen.

Welche konkrete Störung dafür verantwortlich war, dass die Seite zeitweise nicht mehr aufgerufen werden konnte, ließ das betreuende Team allerdings offen. Stattdessen kündigten die Verantwortlichen an, die Inhalte und Ereignisse nachzuliefern, die wegen des eintägigen Ausfalls nicht auf dem Profil geteilt werden konnten. Die Reality-TV-Bekanntheit selbst dürfte von dem Vorfall nichts mitbekommen haben. Als Bewohnerin von "Promi Big Brother" hat sie keinen Zugriff auf ihr Smartphone und kann ihren Account derzeit weder selbst kontrollieren noch bespielen. Während ihrer Teilnahme übernimmt deshalb ihr Team die komplette Verwaltung des Profils, versorgt die Community mit Updates und kümmert sich um die Kommunikation mit den Followern. Dass ausgerechnet kurz nach Francescas Einzug etwas schiefging, dürfte für die Verantwortlichen besonders ärgerlich gewesen sein.

Bemerkt wurde der Ausfall genau einen Tag nach Francescas Einzug in die Sat.1-Show. Wer ihr Profil aufrufen wollte, bekam lediglich die Fehlermeldung "Diese Seite ist leider nicht verfügbar" angezeigt. Auch die über die Zeit gesammelten Schnappschüsse, Storys und Reels waren plötzlich nicht mehr abrufbar. Während Francescas Social-Media-Präsenz also vorübergehend offline war, stand sie im Container weiterhin rund um die Uhr gemeinsam mit ihren Mitbewohnern vor den Kameras und wurde bei jedem Schritt begleitet. Nach der Behebung des Problems können ihre Follower ihren Weg bei "Promi Big Brother" nun wieder auf beiden Kanälen verfolgen: im Fernsehen und über den von ihrem Team betreuten Instagram-Account.

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Imago Francesca Morgese beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf

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Joyn Francesca Morgese bei "Promi Big Brother" 2026, Tag 3

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Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin