Instagram-Account von Promi-BB-Francesca verschwunden

Wer aktuell das Instagram-Profil von Francesca Morgese aufrufen möchte, schaut buchstäblich in die Röhre: Statt gewohnter Schnappschüsse, Storys und Reels begrüßt Fans auf der Plattform nur noch die Fehlermeldung "Diese Seite ist leider nicht verfügbar." Der Zeitpunkt des Verschwindens ist dabei durchaus pikant: Der Account verflüchtigte sich nämlich exakt einen Tag nach Francescas Einzug bei Promi Big Brother. Während die Realitybekanntheit im Container gemeinsam mit ihren Mitbewohnern rund um die Uhr vor laufenden Kameras zu sehen ist, hat sie bekanntlich keinen Zugriff auf ihr Smartphone. Selbst nachsehen, welches Ausnahmeszenario auf ihrer Profilseite herrscht, kann sie also nicht. Wer die virtuelle Präsenz offline genommen hat und warum sie derzeit nicht erreichbar ist, ist bislang unklar.

Immerhin: Ganz vom Erdboden verschluckt ist Francesca im Netz nicht, ihr TikTok-Kanal mit knapp 60.000 Anhängern ist weiterhin online. Dort meldete sich kurz vor ihrem Einzug das emsige Social-Media-Team zu Wort: "Hallo liebe Community von Francesca. Francesca ist bereits seit gestern im Hotel und hat ihr Handy abgegeben und ab jetzt übernehmen wir hier für sie", hieß es in der Statusmeldung. Weiter schrieben die Verfasser: "Jetzt beginnt für sie dieses riesige Abenteuer - und ab jetzt zählt sie ganz besonders auf EUCH. Wir wissen, wie stark diese Community ist, wie sehr ihr hinter ihr steht und wie viel Liebe ihr ihr immer gebt." Sobald es etwas zu voten gebe, wolle das Kollektiv sofort informieren. "Sie kann ihr Handy gerade nicht sehen - aber wir sorgen dafür, dass sie später merkt, wie sehr ihr hinter ihr standet", so das emotionale Fazit. Wer sich hinter den Botschaften verbirgt, bleibt allerdings offen. Üblicherweise übernehmen enge Vertraute oder das Management die Kanäle der TV-Prominenz - für Francescas Accounts wurde bislang aber keine konkrete Aufsichtsperson genannt.

Die unfreiwillige Social-Media-Pause ist nicht die einzige Einschränkung, mit der Francesca im Container leben muss. Weil ihre Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love parallel noch im Fernsehen läuft, darf sie bei "Promi Big Brother" keinesfalls ausplaudern, ob sie derzeit vergeben oder Single ist. Auch beim Flirten muss sie sich daher eisern zügeln, um den Ausgang der längst abgedrehten Datingshow nicht versehentlich zu spoilern. Ausgerechnet ihr Privatleben, über das sie sonst recht freigiebig spricht, ist damit zur absoluten Verschlusssache erklärt worden. Und so bleibt der Containerbewohnerin wie dem erstaunten Publikum vorerst nur das Rätselraten: Antworten dürfte es wohl erst geben, wenn sie den Container wieder verlässt und ihr Handy zurückbekommt.

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Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin