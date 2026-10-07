Ex-Freundinnen beim Promihof: So reagiert Aleks Petrovic

Bei Der Promihof auf RTLZWEI warten auf die Teilnehmer keine roten Teppiche, sondern Stallarbeit, Schlamm und körperliche Anstrengung. Für die kommende Staffel sorgt nun eine ganz besondere Konstellation für Gesprächsstoff: Mit Vanessa Nwattu (26), mit der er sich eine öffentliche Schlammschlacht lieferte, und Christina Dimitriou (34) ziehen gleich zwei Ex-Freundinnen von Aleksandar Petrovic (35) als gemeinsames Duo auf den Bauernhof. Der Realitystar reagierte selbst bei Instagram mit einer deutlichen Spitze auf die Bekanntgabe des Casts. "Gott sei Dank habe ich abgesagt! Ich bin Team Christina", schrieb Aleks und positionierte sich damit überraschend klar für eine der beiden Frauen. Eine detaillierte Begründung für seine Absage lieferte er allerdings nicht.

Seinen Kommentar platzierte der Social-Media-Star direkt unter dem Beitrag, mit dem die Kandidaten der zweiten Staffel vorgestellt wurden. Damit lenkte er zusätzliche Aufmerksamkeit auf die ohnehin schon brisante Konstellation seiner beiden Verflossenen. Der öffentliche Seitenhieb stieß bei zahlreichen Nutzern jedoch auf deutliche Ablehnung. In den Kommentaren äußerten viele ihre Kritik. Mehrere Fans attestierten dem ehemaligen Prominent getrennt-Kandidaten dabei mangelnde Reife. "Werde bitte endlich erwachsen", schrieb ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer stellte klar: "Wir sind froh, dass du nicht dabei bist." Auch der dritte Kommentar ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: "Wie lächerlich willst du dich noch machen?" Weitere Äußerungen zu dem Thema gab es von Aleks, der 2019 durch seine Teilnahme an Love Island einem breiten Publikum bekannt wurde, zunächst nicht.

Für Christina und Vanessa heißt es auf dem Hof künftig: zusammenhalten statt gegeneinander antreten. Denn in der Staffel treten die beiden Frauen nicht nur gleichzeitig an, sondern gehen auch als eines der insgesamt elf angekündigten Duos ins Rennen. Als Team müssen sie sich also gemeinsam gegen die übrige Konkurrenz behaupten. Und die kann sich sehen lassen: Zum Cast der zweiten Staffel gehören unter anderem Kevin Njie (30) und Suki Tegan, Julia Römmelt (32) und René Dost (57) sowie Reality-Ikone Matthias Mangiapane (43) und Fabian Laith. Auch Kate Merlan (39) tritt an – sie geht gemeinsam mit Teddy an den Start. Bei "Der Promihof" müssen die Promis den Alltag auf einem Bauernhof meistern und dabei ordentlich mit anpacken. Statt Glamour stehen Frühaufstehen, Tierpflege und körperlich fordernde Aufgaben auf dem Programm.

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RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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Collage: Imago, Instagram Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic