Fans in Sorge: Trennungsgerüchte um Ischtar Isik und Tommy

Bei Ischtar Isik (30) und ihrem Ehemann Tommy sorgt aktuell vor allem eines für Gesprächsstoff: Auf Instagram zeigen sich die beiden kaum noch gemeinsam. Das Paar, das seit über neun Jahren zusammen ist, versteckte seine Beziehung in der Vergangenheit nicht. Inzwischen scheint sich das geändert zu haben, wie Follower bemerkt haben. Besonders Tommys neueste Fotoreihe lässt Raum für Spekulationen: Auf den Schnappschüssen ist von Ischtar weit und breit keine Spur. Fans befürchten daher, dass es zwischen den beiden womöglich kriselt oder sie sich sogar getrennt haben könnten. Bestätigt ist das allerdings nicht. Unter dem Beitrag des Influencers häufen sich die Nachfragen. "Wo ist deine Frau?", will ein Nutzer wissen. Ein anderer kommentiert: "Mich würde auch interessieren, wo Ischtar ist?"

Nicht alle Follower werten das Fehlen der Pärchenbilder als Alarmsignal. Einige vermuten eher eine veränderte Strategie auf den Accounts der Influencer. "Ich denke, sie lenken ihren Content auf den Kanälen einfach wieder weniger auf Pärchen, sondern zeigen die beiden individuell als Influencer", schreibt ein User unter dem Posting. Ein weiterer Fan erinnert in der Kommentarspalte an frühere Aussagen des Ehepaars und stellt klar: "Ischtar und Tommy haben erzählt, dass sie zeigen möchten, dass man auch unabhängig bleiben und sich lieben kann. Sprich: Sie zeigen, wie eine gesunde Beziehung funktioniert." Eine Reaktion der beiden auf diese Diskussion steht bisher aus. Weder Ischtar noch Tommy haben sich bislang öffentlich zu den Trennungsgerüchten geäußert.

Im Januar dieses Jahres wirkten Ischtar und Tommy noch wie frisch verliebt. Anfang des Jahres teilte Ischtar sogar Urlaubsgrüße aus Südamerika und schrieb zu ihren Eindrücken: "Postkarten aus Tayrona, Kolumbien." Auf einem der Fotos standen die beiden vor einem tosenden Wasserfall. Tommy schaute Ischtar dabei sichtlich verliebt an, während sie in die Kamera lächelte. Doch neben Urlaubsidylle und Influenceralltag ging es bei Ischtar zuletzt auch um ernste Themen. In ihrer Story zeigte sie damals schon, dass nach der Reise direkt wieder Arbeit wartete. Sie hatte bereits in einem Video über ihre Krankheitsgeschichte gesprochen: 2018 machte Ischtar die Diagnose eines Hirntumors öffentlich. Jahre später wurde ein weiterer Tumor im Gehirn gefunden. Beide Male musste sie operiert werden, beide Eingriffe überstand die YouTuberin gut.

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Getty Images Ischtar Isik mit ihrem Mann Tommy, September 2024

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Getty Images Ischtar Isik im Mai 2017

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Instagram / ischtarisik Ischtar Isik und ihr Partner Tommy im Kolumbienurlaub