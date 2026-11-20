Romy Reiners (28) früheres Zuhause in Los Angeles hat einen neuen Besitzer gefunden. Nur wenige Monate nach dem gewaltsamen Tod ihrer Eltern Rob (†78) und Michele Reiner ist das Anwesen verkauft worden, wie TMZ berichtet. Besonders beklemmend ist dessen Lage: Die Immobilie liegt direkt gegenüber dem Haus, in dem das Ehepaar im Dezember 2025 erstochen aufgefunden wurde. Zum Zeitpunkt der Tat lebte die heute 28-Jährige selbst noch dort. Der Verkauf soll bereits im Februar 2026 abgewickelt worden sein, und zwar abseits des öffentlichen Immobilienmarktes. Ein Inserat gab es also nicht. Als Käufer wird ein Arzt aus Beverly Hills genannt, der für das Haus umgerechnet etwa 9 Millionen Euro bezahlt haben soll. Öffentlich geäußert hat sich die Familie zu dem Verkauf bislang nicht.

Das verkaufte Anwesen war mehr als 30 Jahre im Besitz der Familie Reiner. Es handelt sich um ein Farmhaus mit drei Schlafzimmern und drei Badezimmern. Zum Grundstück gehört außerdem ein eigener Tennisplatz. In den Verkaufsunterlagen ist allerdings nicht Romy selbst als Verkäuferin aufgeführt, sondern Paul Kanin vom Ramjan Trust. Der Anwalt kümmert sich um den Treuhandfonds der Familie und ist auch für weitere Immobilien der Reiners zuständig. So fungiert Paul ebenfalls als Treuhänder des Hauses, in dem Rob und Michele ums Leben kamen. Auch eine Immobilie in Malibu fällt in seine Zuständigkeit. Dort wohnten Romy und ihr Bruder Jake Reiner (35) in der Zeit nach dem Tod ihrer Eltern. Ob weitere Immobilien der Familie verkauft werden sollen, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Der Tod des Regisseurs und seiner Frau hatte im Dezember 2025 für großes Entsetzen gesorgt. Romy selbst soll ihre Eltern damals leblos in deren Haus entdeckt und anschließend die Behörden alarmiert haben. Zunächst sprachen die Ermittler lediglich von einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen. Mittlerweile ist ihr Bruder Nick Reiner (33) wegen des Mordes an Rob und Michele angeklagt. Der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, Nathan Hochman, will in dem Prozess allerdings nicht die Todesstrafe fordern. Laut TMZ hängt diese Entscheidung auch damit zusammen, dass Jake und Romy nicht wollen, dass ihr Bruder hingerichtet wird. Kontakt zu Nick wünschen sich die Geschwister dem Bericht zufolge aber dennoch nicht. Anfang November ehrten Romy und Jake ihre Eltern bei einem öffentlichen Auftritt. Gemeinsam überreichten sie der langjährigen Familienfreundin Jamie Lee Curtis (67) den Michele and Rob Reiner Champion for Change Award. Der Preis wurde zum ersten Mal verliehen.

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Getty Images Jake Reiner, Romy Reiner, Rob Reiner und Michele Reiner bei den 75. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles, Januar 2024

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Instagram / romyreiner Schauspielerin Romy Reiner und ihr Papa Rob Reiner, Regisseur

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