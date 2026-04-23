Das macht Charles Melton zur perfekten Wahl für "Beef"-Rolle

Eine einzige Szene hat alles verändert: Showrunner Lee Sung Jin war so begeistert von Charles Meltons (35) Auftritt in dem Film "May December" aus dem Jahr 2023, dass er kurzerhand beschloss, eine Rolle in "Beef" Staffel zwei speziell für ihn zu schreiben. Die Szene, die ihn dabei am meisten beeindruckte, zeigt Meltons Figur Joe, der auf dem Dach seines Hauses gemeinsam mit seinem Teenager-Sohn Marihuana raucht und dabei in Tränen ausbricht. Diesen Moment sieht Lee als Schlüssel zu allem – und sorgte mit seiner Überzeugung dafür, dass Charles als erster Baustein der neuen Staffel feststand, die seit Kurzem bei Netflix zu sehen ist.

Gegenüber Entertainment Weekly erklärte Lee, wie er nach einer Goldhouse-Dinner-Veranstaltung zur Feier von Charles' "May December"-Performance die Gelegenheit nutzte, um den Schauspieler direkt anzusprechen. Er bat extra darum, neben ihm sitzen zu dürfen, und kam bestens vorbereitet: "Ich hatte PowerPoints auf meinem Handy. Ich zeigte ihm sein Gesicht in Storyboards eingefügt, und beim zweiten Vorgericht war er dabei." Charles erinnert sich schmunzelnd an den Moment: "Das ist so ein Ich-muss-mich-zwicken-Moment", sagte er dem Magazin. Lee beschreibt Charles' ruhiges und dennoch vielschichtiges Spiel in "May December" als "so eine schwierige Sache", weil es "herzzerreißend und traurig ist, aber man ständig irgendwie lachen muss. Das ist ein Ton, der 'Beef' sehr ähnlich ist."

In "Beef" Staffel zwei spielt Charles die Rolle des Austin Davis, dem tollpatschigen, hingebungsvollen Freund von Cailee Spaenys (28) Figur Ashley Miller. Für den Schauspieler ist die Rolle mehr als nur ein weiterer Job: "Es hat etwas in mir berührt, mein Koreanischsein auf eine Art, die ich wirklich, wirklich geliebt habe", sagt er. Bekannt wurde Charles ursprünglich durch die Erfolgsserie Riverdale, die er in einem Interview als seine "Schauspielakademie" bezeichnete. Neben ihm sind in der neuen Staffel auch Oscar Isaac (46) und Carey Mulligan (40) zu sehen.

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Getty Images Charles Melton bei den Sag-Aftra Foundation Conversations zu "Beef" im Robin Williams Center in New York, 16. April 2026

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Getty Images Charles Melton bei den Sag-Aftra Foundation Conversations zu "Beef" im Robin Williams Center in New York City am 16. April 2026

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Imago Premiere von "Beef" Staffel 2: Lee Sung Jin, Carey Mulligan, Charles Melton und Oscar Isaac